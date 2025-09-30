Miroslav Talijan je zet Suzane Mančić, vojna uniforma očarala Teodoru, stariji je od nje 23 godine, ima brak iza sebe

Tokom prethodnog vikenda sudbonosno "da" po drugi put izgovorila je starija ćerka čuvene Loto devojke, Suzane Mančić!

Lepa brineta na venčanju je plenila u elegantnoj beloj haljini uskog kroja, sa izraženim šlicem i dugim velom koji se spuštao niz pod, a suprug Teodore Kunić Miroslav Talijan imao je specijalno odelo povodom najlepšeg dana u životu. Instagram

Mladoženja je na svečanost došao u uniformi, a par je pred oltarom potvrdio svoju ljubav. Nakon obreda, ispred crkve su ih dočekale zvanice koje su ih obasule konfetama, u znak sreće i blagoslova.

Ponosna majka, Suzana, nije krila radost. Sa osmehom je pratila svaki trenutak i strpljivo pozirala uz mladence. Za ovu priliku odabrala je kombinaciju u svetlim tonovima – krem suknju, sivo elegantno gornje parče i upečatljiv cvetni detalj u kosi, kojim je zaokružila svoj svečani izgled. Venčanju je prisustvovao i mladin otac, bivši muž Suzane Mančić - Nebojša Kunić.

Na društvenim mrežama poteglo se pitanje ko je suprug Teodore Kunić? U pitanju je čovek koji je ponovo stariji od nje, i to 23 godine i bavi se ozbiljnim poslom.

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci. Posle Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija, a potom nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije, a doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane. Godinama je u vojnoj službi, a od prvog položaja potpuručnika napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije, što je postao 2018. godine, piše na sajtu Vojske Srbije.

Suprug Teodore Kunić ima broja odlikovanja

Službu je započeo kao komandir voda u četi vojne policije, a potom i kao komandir voda u padobransko-izviđačkoj četi, komandir odeljenja u četi vojne policije Bataljon za protivteroristička dejstava, komandir padobranske čete, komandant Bataljona za protivteroristička dejstava, nastavnik na Katedri operatike na Vojnoj akademiji, rukovodilac poslediplomskih studija i usavršavanja u Školi nacionalne odbrane na Vojnoj akademiji, načelnik Škole nacionalne odbrane, načelnik Vojne akademije, pa sve do komadanta Specijalne brigade, posle čega je dobio dužnost komadanta 72. brigade za specijalne operacije.

Iza sebe ima brojna odlikovanja za svoj rad i zasluge. Neke od njih su Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti, Vojna spomen medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ, Vojna spomen medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, Medalja za revnosnu službu i druge.

Miroslav, koji se na crkvenom venčanju pojavio u uniformi, već ima brak iza sebe, a Teodora, koja je rođena 1993. godine, prethodno je bila udata za izvesnog milionera iz Amerike, a taj brak je brzo završen razvodom.

Ljubav je planula na prvi pogled a već duže vreme uživaju u obostranim emocijama koje su poželeli da krunišu brakom. Instagram

Teodora Kunić bila je udata za 20 godina starijeg milionera iz Amerike, a svadba se odigrala u tajnosti u Las Vegasu, o čemu ni voditeljka nije znala u tom trenutku.

Suzani Mančić bilo je izuzetno krivo što je naslednica nije obavestila da se udaje, ali joj je Teodora tada objasnila kako je do takve odluke došla iznenada, dok će veliku svadbu organizovati u Beogradu, pisali su mediji tada.

- Sa mnom im neće biti lako. Šta oni misle?! Zet je bio kriv za sve. Tako sam mu i rekla kada su počeli ozbiljno da se zabavljaju. Bila sam jako ljuta i pozvala sam ga da razgovaramo. I on čovek seo i rekla sam mu: Slušaj ti, ti si mnogo stariji od nje i ti si mi odgovoran za sve što se desi između vas. Tako sam mu rekla, nema tu podeljene odgovornosti - otkrila je Suzana u Magazinu in.

Ipak, brak sa milionerom nije uspeo, a kao razlog ekspresnog razvoda naveli su razlike u karakteru.

