Šta ćemo sad? Evo u čijim rukama je završio bidermajer Suzanine ćerke

Bidermajer Teodore Kunić završio u rukama njene sestre
Teodora Kunić, starija ćerka Suzane Mančić, izgovorila je danas sudbonsono “da”.
Ime i prezime mladoženje nije poznato široj javnosti, ali je pred oltar stao u uniformi Vojske Jugoslavije.
Lepa mlada na venčanju je plenila pažnju u elegantnoj beloj haljini uskog kroja, sa izraženim šlicem i dugim velom koji se spuštao na pod.
Suzana Mančić nije krila sreću zbog ćerkine udaje, a posle dužeg vremena u javnosti se pojavila sa bivšim suprugom, Nebojšom Kunićem, nekadašnjim članom benda “Sedmorica mladih”.
Među najveselijim zvanicama bila je Teodorina mlađa sestra Natalija. I, upravo u njenim rukama završio je bidermajer.
Natalija je na svom Instagram profilu objavila fotograiju prelepog buketa cveća, uz jednostavno pitanje “Šta ćemo sad”?
