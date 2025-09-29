Šta ćemo sad? Evo u čijim rukama je završio bidermajer Suzanine ćerke

Bidermajer Teodore Kunić završio u rukama njene sestre

Teodora Kunić, starija ćerka Suzane Mančić, izgovorila je danas sudbonsono “da”. Instagram

Ime i prezime mladoženje nije poznato široj javnosti, ali je pred oltar stao u uniformi Vojske Jugoslavije.

Lepa mlada na venčanju je plenila pažnju u elegantnoj beloj haljini uskog kroja, sa izraženim šlicem i dugim velom koji se spuštao na pod.

Suzana Mančić nije krila sreću zbog ćerkine udaje, a posle dužeg vremena u javnosti se pojavila sa bivšim suprugom, Nebojšom Kunićem, nekadašnjim članom benda “Sedmorica mladih”.

Među najveselijim zvanicama bila je Teodorina mlađa sestra Natalija. I, upravo u njenim rukama završio je bidermajer.

Natalija je na svom Instagram profilu objavila fotograiju prelepog buketa cveća, uz jednostavno pitanje “Šta ćemo sad”? Instagram screenshot









