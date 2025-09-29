Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Šta ćemo sad? Evo u čijim rukama je završio bidermajer Suzanine ćerke

Šta ćemo sad? Evo u čijim rukama je završio bidermajer Suzanine ćerke

Autor: | 29/09/2025

0

Bidermajer Teodore Kunić završio u rukama njene sestre

Teodora Kunić, starija ćerka Suzane Mančić, izgovorila je danas sudbonsono “da”.

Instagram

 

Ime i prezime mladoženje nije poznato široj javnosti, ali je pred oltar stao u uniformi Vojske Jugoslavije.

Lepa mlada na venčanju je plenila pažnju u elegantnoj beloj haljini uskog kroja, sa izraženim šlicem i dugim velom koji se spuštao na pod.

Pročitajte Udala se Teodora Kunić! Ćerka Suzane Mančić kao prava princeza, a tek da vidite mladoženju

Suzana Mančić nije krila sreću zbog ćerkine udaje, a posle dužeg vremena u javnosti se pojavila sa bivšim suprugom, Nebojšom Kunićem, nekadašnjim članom benda “Sedmorica mladih”.

Među najveselijim zvanicama bila je Teodorina mlađa sestra Natalija. I, upravo u njenim rukama završio je bidermajer.

Natalija je na svom Instagram profilu objavila fotograiju prelepog buketa cveća, uz jednostavno pitanje “Šta ćemo sad”?

Instagram screenshot

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Petar Đorđević

Slične Vesti

Tagovi: teodora kunić udala se teodora kunić bidermajer teodore kunić natalija kunić ćerke Suzane Mančić

Pročitajte još

Najnovije vesti