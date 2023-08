Majku nije ni obavestila: Kada se ćerka Suzane Mančić udala za 20 godina starijeg milionera, niko nije znao

Iako prvi brak Suzane Mančić nije bio kao iz bajke, u njemu su se rodile prelepe ćerke Teodora i Natalija Kunić, koje su voditeljkin najveći ponos. Starija Teodora svojevremeno je šokirala popularno TV lice kada se udala, a da majku uopšte nije obavestila o tome. Hellomagazin

Teodora se iznenada udala za tadašnjeg partnera, 20 godina starijeg milionera, na kratkoj i brzoj ceremoniji u Las Vegasu, koje su tipične za ovaj grad. Parovi koji ne žele veliku pompu odlučuju se za brzinsko venčanje u najsvetlijem gradu SAD-a, a Suzani, kako se tada pisalo, nije bilo nimalo drago što se njena ćerka odlučila za ovaj korak i što je udaju sakrila od nje.

- Suzani je bilo teško što nije bila na venčanju, ali posebno joj je bilo krivo što uopšte nije znala da će se Teodora udati. Ona joj je objasnila da su njih dvoje naprasno odlučili da se venčaju u Americi i da će praviti veliku svadbu u Beogradu - rekao je svojevremeno izvor blizak voditeljki.

Međutim, brak je, kao i ceremonija u Las Vegasu, bio kratkog daha. Starija ćerka Suzane Mančić razvela se vrlo brzo, a kao razlog tada naveli su nepremostive razlike u karakteru i nesuglasice. Ovu odluku je Suzana, prema Teodorinim rečima, pozdravila.

- Mama je bila srećna kada sam joj rekla da želim da se razvedem, i odmah mi je poručila da ne brinem. Na početku moje veze sa Francom stavila mi je do znanja da on nije čovek za mene. Naši roditelji često vide stvari bolje od nas, međutim, to je bio moj izbor i ona se prema njemu ophodila sa poštovanjem - rekla je svojevremeno Teodora u intervjuu za magazin Gloria.

