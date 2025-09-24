Posle petog razvoda Lotar Mateus ljubi ovu lepoticu, 38 godina je mlađa od njega

Zlatna lopta za najboljeg fudbalera sveta pripala je igraču Pari Sen Žermena Usmanu Dembeleu. Osim laureata, veliku pažnju privukao je Lotar Mateus koji je i sam u dva navrata proglašavan za najboljeg fudbalera sveta.
Ipak, ovog puta pažnju je privukao zbog činjenice da se na svečanoj ceremoniji održanoj u pariskom Teatru Šatele, pojavio sa svojom novom izabranicom. Reč je o 38 godina mlađoj Terezi Somer.
Pročitajte Neka nam je srećno! Goca i Raša imaju divan povod za slavlje!
Čuveni nemački fudbaler i nekadašnji trener Partizana, ovdašnjoj javnosti poznat je i kao bivši suprug Marijane Mateus. Njih dvoje u braku su bili od 2003. do 2009.
Inače, slavni Nemac u martu je napunio 64 godine, dok njegova nova nedvojka ima 26.
Osim po svom fudbalskom umeću, Lotar Mateus poznat je i po burnom ljubavnom životu. Do sada se pet puta ženio. Poslednji brak, sa Ruskinjom Anastasijom Klimko, okončan je nedavno posle više pokušaja da se pomire.
Njih dvoje venčali su se 2014. godine, a rastali početkom 2021. Imaju sina Milana o kojem zajedno brinu. Dečak je, kako prenose svetski mediji, od oca nasledio ljubav prema fudbalu i namerava da krene tim putem.
Prema pisanju britanskog "Mail“-a, Somer je diplomirala ekonomiju na londonskom King’s koledžu, a potom nastavila studije na univerzitetu u Daramu.
