Pre samo dva dana navršile su se pune četiri godine otkako nas je zauvek naspustila sjajna Marina Tucakovi. Iza sebe je ostavila bezbroj antologijskih stihova. Bila je najveći tekstopisac od Vardara do Triglava, i skoro da nema velike jugoslovenske muzičke zvezde s kojom nije sarađivala.
Među njenim dugogodišnjim saradnicima i prijateljima bila je i Ceca Ražnatović. “Kukavica”, “Beograd”, “Idi dok si mlad” tek su neki od njenih hitova za koje je tekst napisala upravo legendarna autorka.
No, Marinin suprug, kompozitor Aleksandar Radulović Futa, u emisiji “Podcast: 5cast” na Telegraf televiziji svojevremeno otkrio je da se popularna pevačica jednom prilikom i naljutila na njih. Na pitanje koliko često je uspešni tandem dolazio u situaciju da im pevači dođu i kažu “ovom ste dali bolju pesmu nego meni” Futa je odgovorio:
- Dešavalo se bezbroj puta, više se i ne sećam. Na primer, Ceca je bila ljuta kada je čula “Pitaju me u mom kraju”, pesmu koju je snimila Dragana Mirković. Ali je čula gotov snimak.
- Kaže: “To je za mene”. Rekli smo: “Nije to za tebe, već je snimljeno, štampa se.” Pitala je da li može nekako da se promeni, odgovorili smo da ne može nikako. Gde da otmem ženi pesmu, to je bila jedna od udarnih... Pevači valjda uvek misle da je cveće u tuđem dvorištu lepše - dodao je kompozitor uz osmeh.
Eto zašto je Ceca Ražnatović bila ljuta na Marinu i Futu. Ali, ljutnja je svakako bila kratkog veka jer dobro znamo kakve je uspehe ovaj trio postigao zajedničkim snagama.
Pesma “Pitaju me u mom kraju” objavljena je 1992. godine i jedan je od Draganinih najvećih hitova.
