Došao kraj najvećem sukobu na estradi? Dragana Mirković prihvatila ruku pomirenja!

Dragana Mirković i "Magla bend" snimili su duet "Ako se volimo", koji je već prirastao za srca publici.

Pevači su danas organizovali druženje sa medijima kako bi govorili o saradnji i otkrili kako je nastala pesma i ovaj spoj. Boško Karanović

Ipak novinari nisu mogli a da se ne dotaknu teme "Ceca Ražnatović".

Naime, poslednjih dana na mrežama je postao viralan snimak iz emisije folk dive Cece Ražnatović "Ceca šou", u kojoj zajedno sa svojom kumom, muzičkom zvezdom Viki Miljković peva prvu pesmu folk dive Dragane Mirković.

Upravo je taj snimak sada komentarisala Dragana, kojoj se njihovo izvođenje neverovatno dopalo, a, kako kaže, snimak su joj poslali njeni fanovi.

- Kada sam pogledala, sve to bilo mi je mnogo slatko. Njih dve su mi pričale da su na početku karijera volele moje pesme - rekla je Dragana.

- Sve to kako su otpevale mi je zaista bilo jako slatko, meni se to dopada i smatram da tako lepe stvari i treba da se dešavaju među kolegama, i ja to volim. To je jedno lepo ponašanje i poštovanje - rekla je iskreno Dragana. Boško Karanović

Podsetimo, Ceca Ražnatović i Dragana Mirković davnih dana prestale su da komuniciraju, a razlog višegodišnje tišine između dve zvezde do danas nije razjašnjen.

Pričalo se da je problem zapravo bilo „preuzimanje trona”, odnosno da je Ceca svrgnula Draganu s prvog mesta na listi najpopularnijih pevačica. Međutim, nikada to nisu komentarisale.







Ata Images

Potom su se 2018. godine srele na snimanju novogodišnjeg programa Radio-televizije Srbije, kada se odvijao prilično neprijatan razgovor između dve pevačice.

Ipak, čini se da je pomirenje dve folk dive mnogo bliže nego što smo mogli i da naslutimo.