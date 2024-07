Ovu pesmu je Ceca htela da otme Dragani Mirković, Futa potvrdio glasine

Pesma Dragane Mirković umalo oteta od strane Cece

Ceca Ražnatović i Dragana Mirković davnih dana prestale su da komuniciraju, a razlog višegodišnje tišine između dve zvezde do dana današnjeg nije razjašnjen. Ata Images/Antonio Ahel

Pričalo se da je problem zapravo bilo „preuzimanje trona”, odnosno da je Ceca svrgnula Draganu s prvog mesta na listi najpopularnijih pevačica. Međutim, nikada to nisu komentarisale.

Potom su se 2018. godine srele na snimanju novogodišnjeg programa RTS-a, kada je Dragana rekla Ceci:

„O, pa dobro veče. Je l' se mi poznajemo ili se ne poznajemo?”.

Koleginica joj je odgovorila: „Pa ne znam, ti odluči. Čas se poznajemo, čas se ne poznajemo”, odgovorila joj je Ceca, na šta se Dragana nadovezala:

„Ja sam odlučila i rekla ‘dobro veče’, a sad... Kako ti želiš. Ja nemam problem te vrste”.

Kasnije je u jednoj emisiji Dragana prokomentarisala susret, a i dugogodišnji sukob:

– Sve datira od devedesetih, kada nije bilo nimalo naivno i kada sam ja doživljavala mnogo teških stvari od Cece i njene ekipe.





- Uvek sam birala put koji podrazumeva sklanjanje, ćutanje, godinama.

Došao je trenutak kada je moja koleginica Ceca bila zabranjena na ovoj televiziji zbog nekih ružnih stvari koje je učinila čelnim ljudima, i u svim medijima u Srbiji, da se razumemo. Antonio Ahel/ATAImages

– Ja sam tada samo pokazala kakav sam čovek i kakva sam koleginica. Posle toga je opet sve došlo na staro.

Opet sam preživljavala svašta od njenih ljudi, i svi znamo ko su ti ljudi i kako je išlo - ispričala je Dragana u jednoj emisiji.

Ipak, čini se da je pomirenje dve folk dive mnogo bliže nego što smo mogli i da naslutimo.

Naime, na društvenoj mreži TikTok danima se vrti snimak na kome Ceca Ražnatović govori u više navrata o uspešnoj karijeri Dragane Mirković i to u pozitivnom kontekstu, a čak je i pohvalila dve prodate Arene koje uskoro očekuju Draganu.

S druge strane, Dragana Mirković je nedavno pohvalila Cecinu izvedbu pesme za film „Nedelja”, a da li će se dve pevačice pomiriti i naći u istom kadru, ostaje nam da vidimo. Antonio Ahel/ATAImages

Inače, interesantno je da se Ceca naljutila na Aleksandra Radulovića Futu upravo zbog pesme koju je snimila Dragana Mirković.

- Ceca je bila ljuta kada je čula "Pitaju me u mom kraju" kad smo snimili za Draganu Mirković, ali je čula gotov snimak, još je pitala da li je to za nju, reko sam joj nije za tebe, to je snimljeno, to se štampa, ne može nikako da otmeš ženi pesmu, to je udarna pesma - rekao je Futa za Telegraf.