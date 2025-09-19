Sramotno! Ovo je jedina pevačica koja se danas pojavila na Marininom pomenu

Baš na današnji dan 19. septembra te 2021. godine, preminula je Marina Tucaković.

Sahrani je prisustvalo na stotine pevača i pevačica kojima je Marina svojim perom napravila velike karijere, a danas je situacija dosta drugačija. M.M. ATA Images

Četiri godine kasnije na godiṣ̌njicu smrti stigla je samo pevačica Mira Kosovka. Ona je sa sobom donela veliki buket cveća, a odmah je prišla grobu i krenula da celiva spomenik posvećen neprevaziđenoj umetnici, navodi Kurir.

Poslednje dane Marina Tucaković provela je u KBC „Dragiša Mišović”, gde je prebačena pošto joj je 14. septembra 2021. pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

Početkom 2018. godine joj je dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana. Marina je preminula posle duge i teške bolesti pre četiri godine, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu, odmah pored sina Miloša Miše Radulovića, koji ju je prerano napustio, u 24. godini.

Pored majke i brata, samo 15 meseci kasnije sahranjen je i Milan Radulović Laća, koji je preminuo u Izraelu u 36. godini.

M.M. ATA Images /Rajko Ristić









