4 godine od Marinine smrti: Majka i sinovi preminuli u istom mesecu, počivaju zajedno, pored groba ikona

Danas se obeležava četvrta godišnjice smrti Marine Tucaković

Baš na današnji dan 19. septembar, pre četiri godine, zauvek nas je napustila Marina Tucaković, žena koja je promenila muzičku scenu u Srbiji i napisala najveće hitove svih vremena. Rajko Ristić

Poslednje dane provela je u KBC „Dragiša Mišović”, gde je prebačena pošto joj je 14. septembra 2021. pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na koronavirus.

Početkom 2018. godine joj je dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana. Marina je preminula posle duge i teške bolesti pre godinu dana, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu, odmah pored sina Miloša Miše Radulovića, koji ju je prerano napustio, u 24. godini.

Pored majke i brata, samo 15 meseci kasnije sahranjen je i Milan Radulović Laća, koji je preminuo u Izraelu u 36. godini. ATA Images

Na njihovom grobu nalazi se ikona Bogorodice sa detetom, koja prikazuje najvažniju vrednost hrišćanstva – ljubav majke i deteta, a pretpostavlja se da je upravo Marina donela ovu ikonu na grob svog sina onda kada je bez njega ostala, piše Kurir.

Pokojna Marina nije krila svoje emotivne lomove, kroz svoje stihove je slutila nesreću, a ona je prvo došla po starijeg sina Miloša. Sve su učinili da ga izvuku iz kandži narkotika, verovali su da mogu, ali onda se desilo najgore. Isto je bio decembar. Prvi. Marina je ušla u sobu i videla ono čega se uvek bojala.

„Prsti su mu već bili modri, ne znam šta se dogodilo. Ne znam da ima nešto gore nego kad zateknete svoje dete kako nepomično leži krevetu", ispričala je kasnije i priznala da nije htela da vidi rezultat obdukcije.










