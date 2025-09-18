Ljiljana Stjepanović pobedila tešku bolest: Umirala sam, bukvalno! Spasao me je ovaj manastir!

Glumica Ljiljana Stjepanović, tokom duge i bogate karijer eostvarila je niz uloga za pamćenje. Publika je naročito pamti po serijama “Bolji život”, “Selo gori, a baba se češlja”, “Ljubav, navika, panika”.

Iako je zvanično u penziji, a u junu je proslavila 73. rođendan, i dalje je aktivna. Luka Šarac

Uskoro je očekuje i premijera mjuzikla “Julija i Romeo”, gde igra ulogu grofice.

. Fizički izazov je bio preveliki, pogotovo za moje godine. Jedva čekam premijeru da vidimo reakciju dece. Za sada, ono što sam ja videla, izgleda fantastično - rekla je glumica u razgovoru za “Informer”.

Priznata dramska umetnica progovorila je i o svom zdravlju, koje je bilo ozbiljno narušeno.

- Umirala sam u bukvalnom smislu! Svi su me otpisali, ali ovaj čika gore nije smatrao da je moje vreme da odem. Rekao je: "Ti moraš još da radiš. Crkni radeći, ali nećeš od bolesti".Nije bilo ništa naivno. Bila sam skoro dve i po godine u kolicima. Toliko sam bila loše da su mojim sinovima rekli da se pripreme za moj kraj.

- Moram da kažem sada to, kako bi ljudi znali, meni je mnogo pomogao manastir Ravanica. Zahvalna sam Bogu, manastiru i mati Zanoviji na lekovitim travama i tinkturama koje su me spasile.

Ljiljana Stjepanović rekla je i to da, nakon iskustva koje je ona proživela, mnogi njeni prijatelji odlaze u manastir po pomoć koja im je potrebna.

- Velika je stvar imati vere. Zato uvek kažem da mladi treba da imaju veru i da se vole. Moraju da daju, da bi nešto dobili zauzvrat. Ja sam uvek davala moju energiju, zato me je publika uvek i volela. Za mlade sam uvek tu dok sam živa.









