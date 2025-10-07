Ljiljana Stjepanović hitno primljena u Zemunsku bolnicu

Ljiljana Stjepanović jutros je hitno primljena u Zemunsku bolnicu.
- U bolnici sam trenutno, ležim u krevetu. Čekam ispitivanja, sada upravo treba da me voze na snimanje – rekla je glumica u izjavi za Blic i dodala da je, kao i uvek, optimistična.
Pojasnila je i zbog koje g zdravstvenog problema je hospitalizovana.
- Proradio mi je neki tromb, pa sada moram da vidim šta se dešava. Znaću više kad sve analize budu gotove. Hvala na interesovanju – poručila je dramska umetnica.
Pročitajte Supruzi Nikole Škorića nije lako - Paničar sam, ozbiljan, Goga je pred kraj trudnoće imala neki epi napad, jedva sam to preživeo
Glumica Ljiljana Stjepanović, tokom duge i bogate karijere ostvarila je niz uloga za pamćenje. Publika je naročito pamti po serijama “Bolji život”, “Selo gori, a baba se češlja”, “Ljubav, navika, panika”.
Iako je zvanično u penziji, a u junu je proslavila 73. rođendan, i dalje je aktivna.
Priznata dramska umetnica nedavno je za Informer govorila o svom zdravlju, koje je bilo ozbiljno narušeno.
- Umirala sam u bukvalnom smislu! Svi su me otpisali, ali ovaj čika gore nije smatrao da je moje vreme da odem. Rekao je: "Ti moraš još da radiš. Crkni radeći, ali nećeš od bolesti".Nije bilo ništa naivno. Bila sam skoro dve i po godine u kolicima. Toliko sam bila loše da su mojim sinovima rekli da se pripreme za moj kraj.
- Moram da kažem sada to, kako bi ljudi znali, meni je mnogo pomogao manastir Ravanica. Zahvalna sam Bogu, manastiru i mati Zanoviji na lekovitim travama i tinkturama koje su me spasile – naglasila je Ljiljana Stjepanović.
