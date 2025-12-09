Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Čujemo se ako preživim, nije dobro! Ljiljana Stjepanović dva meseca u bolnici

Autor: | 09/12/2025

Glumica Ljiljana Stjepanović pre dva meseca hitno je primljena u Zemunsku bolnicu, zbog problema sa trombofilijom. Sada je iz bolničkog kreveta dala izjavu za Blic, u kojoj je otkrila trenutno zdravstveno stanje:

- Nije dobro. Već dva meseca sam u bolnici, ležim. Ne znam da li će biti dobro. Čujemo se ako preživim – kazala je cenjena dramska umetnica.

Pročitajte Sinove sama odgajala, a o razvodu ne govori: Brak Ljiljane Stjepanović završen velikom traumom

Ljiljana Stjepanović je i pre nekoliko godina imala problem sa zdravljem.

- Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osećam kad radi. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lek. Lekari su me skoro otpisali, dve godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najpre sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija.

Luka Šarac

 

Kada je pre dva meseca završila u bolnici, Ljiljanin sin je rekao za Informer.

- Moja majka se pre mesec dana javila lekarima zbog bolova u nozi. Rekli su joj da joj je pukao mišić i da treba da miruje mesec dana kako bi joj to prošlo. Nisu je poslali ni na kakvo snimanje. Međutim, bolovi su se pogoršavali i pre nekoliko dana smo je odveli u Zemunsku bolnicu gde su joj snimili nogu i ustanovili da ima tromb. Rekli su da je taj tromb mogao da je ubije ili da bi u najboljem slučaju mogla da ostane bez noge da se nije javila na vreme. Srećom, stvari sada idu na bolje i ona se dobro oseća.

Eva Čubrović Luka Šarac

