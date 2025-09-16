Umro Robert Redford

Filmska legenda Robert Redford preminuo je u 89. godini života.
Kako prenosi The New York Times, Oskarovac je umro u snu u utorak, u svom domu u saveznoj državi Juta, nedaleko od grada Provo.
Redford je decenijama bio jedan od najvećih holivudskih glumaca, pojavljujući se u hitovima kao što su Butch Cassidy and the Sundance Kid i All the President’s Men (Svi predsednikovi ljudi), prenosi Dejli Mejl.
Kasnije u karijeri počeo je da se bavi i režijom, a Oskara je osvojio 1980. godine za film Ordinary People (Obični ljudi).
Doživeo je najteži životni udarac, i to dva puta, kada su mu preminula dva sina. Poznati scenarista Džejms Redford izgubio je 2020. godine borbu sa rakom. Vest o smrti sina slavnog glumca objavila je neprofitna organizacija „San Francisco Firefighters Cancer Prevention Foundation“.
Nažalost, Robert Redford već je sahranio jedno dete i to kada je imalo samo mesec i po dana. Glumac je izjavljivao za medije, kako se nikada nije u potpunosti oporavio od smrti deteta koje je izgubio pre 50 godina. Sin Skot je sa dva meseca preminuo usled sindroma iznenadne smrti odojčeta. Ovaj tragičan događaj Redford je opisao kao “ožiljak koji nikada ne zaceljuje”.
