Poslednja želja Roberta Redforda biće ispunjena, tako je želeo

Legendarni Robert Redford preminuo je pre tri dana u 89. godini života. Oskarovac je umro u snu u utorak, u svom domu u saveznoj državi Juta, nedaleko od grada Provo.

Smrt Roberta Redforda pogodila je mnoge, a posebno njegovu koleginivu Džejn Fondu, s kojom je tokom karijere snimio čak četiri filma.

Kako otkrivaju strani mediji, porodica filmske legende, odlučila je da ispini njegovu poslednju želju. Naime, prema želji samog Redforda, sahrana će biti skroman, daleko od holivudskog glamura na koji je bio naviknut tokom karijere. Na poslednjem ispraćaju biće njegova supruga, dve ćerke i sedmoro unučadi.

- Nema crvenih tepiha. Nema kamera. Nema holivudskog cirkusa. Porodia traži privatnost - rekao je izvor za Shutter.

- Svetu je bio veći od života, ali svojoj porodici bio je jednostavno to... porodica. Počivaj u miru, deda - poručio je Redfordov unuk putem Instagrama.









