Na ovoj adresi su živeli Popadići: Zgrada u centru grada čuva mnoge tajne

Autor: | 15/09/2025

Serija “Bolji život” počela je da se snima 1987. godine, a poslednja od 90 epizoda prikazana je u junu 1991. godine. Od tada do danas bezbroj puta je reprizirana, pa ne čudi što su čuveni Popadići i dalje popularni, a njihove priče svima poznate.

Jednu od najpopularnijih serija bivše Jugoslavije nastala je na osnovu scenaria koji su napisali Siniša i Ljiljana Pavić. Režiju potpisuju tri reditelja, između ostalih i Miša Vukobratović koji je nedavno preminuo.

Dvoje od petoro glumaca koji su činili glavnu postavu, više nije sa nama – Marko Nikolić i Boris Komnenić. Svetlana Bojković, Lidija Vukićević i Dragan Bjelogrlić i dalje vredno rade, a neretko se prisete i dogodovština sa snimanja.

Ceca Bojković, koja je igrala čuvenu Emiliju Popadić, profesorku latinskog jezika u gimnaziji, sada je u razgovoru za “Velike priče” otkrila i jedan podata koji je mnoge gledaoce zanimao.

Na pitanje gde je živela porodica Popadić, odgovorila je:

- Ona stara zgrada koja je snimana spolja nalazi se na Kopitarevoj gradini. To je bila adresa stare građanske porodice, koja ima salonski stan sa klavirom – ispričala je glumica.

