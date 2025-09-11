Bora je "Ostani đubre do kraja" posvetio ovoj dami, slomila mu je srce, svirali su joj pesmu čak i kada se udavala

Pesma „Ostani đubre do kraja” Bore Đorđevića posvećena je jednoj posebnoj dami, koju je voleo svim srcem.
Bora je inspiraciju za neke od njegovih najvećih hitova video upravo u ženi, i ovog puta to je bila lepotica za kojom je uzdisala Jugoslavija.
Naime, radi se o Biljani Nevajdi Šević, nekadašnjoj beogradskih manekenki iz sedamdesetih godina. Ona već godinama živi daleko od bliceva i davno je za sobom ostavila sav glamur i sjaj koji je nosio karakter njene karijere.
Bora je bio ludo zaljubljen u nju, a kada ga je ostavila, napisao joj je i pesme „Ostani đubre do kraja”, „Dva dinara druže” i „Poslednja pesma o tebi”.
Kako je rekla u jednom intervjuu, mnogi su je povezivali sa Borinom lutkom sa naslovne strane, ali ona je razjasnila da ipak nije ona junakinja te pesme.
- Interesantno je to što su me godinama prozivali za pesmu „Lutka sa naslovne strane”, pa sam redovno morala da se branim da zapravo nisam „lutka” nego „đubre”.
Iako na prvi pogled zvuči apsurdno, istina je da svako ko zna tekstove ovih Čorbinih pesama, zna zašto je mnogo bolje biti junakinja pesme „Ostani đubre do kraja” - počinje šaljivo priču za "Telegraf.rs".
Biljana se jasno sećala kako je nastala ova pesma. Otkrila je da ju je Bora zvao, a da ga je ona zatekla kao u pesmi - delimično pijanog za šankom.
- Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo „Pod lipom” da mi pročita pesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem da ga vidim, kad tamo… Baš kao u pesmi: „Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete” (smeh).
Sednemo za sto i on mi onako u cugu, iz svoje čuvene sveščice, u koju je zapisivao stihove, pročita: „Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja!”
U prvi mah mi je to „đubre” zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to „đubre” zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pesma!
Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uopšte me nije doticala - prisećala se.
Kako kaže, tada je bila ludo zaljubljena, zbog čega je nisu doticali stihovi ovog rokera. Kada ga je ostavila u kafani i krenula napolje, on je uplakan otrčao, nespretno zbog konjaka, u toalet, ali ga je radnik zaustavio i tražio dva dinara. Tako je nastala druga pesma.
Prošlo je mnogo vremena od tad, a njena ćerka je radila kao novinarka i zakazala intervju sa Borom. Ona mu je obećala da će se Biljana pojaviti, a kada ju je ugledao, rekao je da joj je spremio još jednu pesmu i poslednju.
- Rekao je: „Napisao sam ti još jednu pesmu”. Izvadio je neko parče papira i pročitao mi stihove. U prvi mah sam zanemela, a onda sam se rasplakala. Bila je to najlepša ljubavna pesma koju sam u životu čula: „Posle tebe potop, ništa nije vredno, podmuklo zaboli kao kvarni zubi, istina je da se samo jednom ljubi”.
Istina je da nisam mogla da verujem da me je toliko voleo, jer mu u mladosti ništa nisam verovala - govorila je Biljana u pomenutom intervjuu.
