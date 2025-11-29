Zbog ovoga su Bora Čorba i Bajaga jedno drugom rekli zbogom: Izbacio sam ga

Bora Čorba pre nešto više od godinu dana preminuo je u bolnici u Sloveniji. Njegove pesme ostale su da svedoče o sjajnom muzičaru i čoveku kome je muzika bila život. Sarađivao je sa brojim zvezdama u regionu, a sa mnogima od njih puteve je ukrstio već na samom početku karijere. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od njih.

Pročitajte Zbog nje Balašević i Bora Čorba nisu pričali 40 godina

Za one koji su pratili rad dva muzičara nije nepoznanica da su pre dosta godina nastupali zajedno. Naime, na samom početku postojanja benda "Riblja čorba” malo ko se seća da je Bajaga bio deo ovog muzičkog sastava. Youtube Screenshot K1

Međutim, zbog jedne situacije Bora Đorđević je odlučio da ga izbaci.

- Imali smo album koji se zvao „Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju”. Popularnost nam je opala, a Bajaga je spasao taj album, dao je puno svojih pesama, ali i sebe na tom albumu. Jednostavno, posete više nisu bile onakve na kakve smo navikli, album je proglašen šundom, da bi sada doživeo reizdanje i prestao da bude šund. Prodato je jedva 100.000 primeraka. To je za nas tada bilo neuspešno i dogovorili smo se da napravimo pauzu - prisetio se Đorđević svojevremeno gostujući u emisiji „Exkluziv”.

Bora Čorba i Bajaga prekinuli su saradnju

Bajaga je tada otišao na letovanje, a onda je bendu stigla ponuda iz Grčke za koncerte.

- Rajko je, nažalost, morao da ode iz benda, mi se dogovorili da nastavimo. Zvali smo Bajagu da dođe sa letovanja, on nije hteo da dođe i samim tim više nije bio član grupe. Ali bilo je i vreme da ode jer je sazreo kao autor, izvođač i taj njegov prvi album je prošao sjajno - ispričao je Bora Čorba.

Još jedan težak momenat za muzičara bio je period rata, kada je pomišljao da ostavi mikrofon. Međutim, ljubav publike ga je vratila.

- Da, bio je taj jedan krizni momenat kad sam pomislio da ne treba da pevam. Bilo je jako teško devedesetih i taj rat prokletih, nekakva depresija. I zato ta ploča, koja je tada izašla, to je „Labudova pesma”. Labud pred kraj najbolje peva, tada jedino i peva. Ljubav naroda je sprečila da to bude kraj i nisam se pokajao. Odlučili smo da umremo na bini, nažalost, Miša Aleksić je otišao prerano - ispričao je Bora u jednom od svojih poslednjih intervjua. Privatna Arhiva





