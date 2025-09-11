Luka Modrić proslavio 40. rođendan, niko nije gledao u dekoraciju već samo u tortu

Kažu da su oni najveći i najuspešniji zapravo najjednostavniji i najskromniji, a Luka Modrić je pravi primer te rečenice.

Legendarni i proslavljeni hrvatski fudbaler tokom profesionalne karijere slovio je za najboljeg fudbalera sa našeg podneblja, a da li ste znali kako izgleda njegova torta za rođendan? Instagram

Upravo najjednostavnije moguće i za pripremu i što se izgleda tiče. Rođendani dece, supruge i njegov su dani u godini kada sebi dozvoli neki „slatki greh” pa pojede parče torte.

Fotografija sa proslave jubilarnog 40. rođendana proslavljenog sportiste danima je glavna tema društvenih mreža, te se neretko mogu pronaći pošalice na račun toga kako izgleda Modrićeva torta za divan dan.

Naime, u pitanju je čiz kejk sa bobičastim voćem koji osvežava i zasladi taman toliko da se ne pretera sa šećerom, a Vanja ga obožava jer je jednostavan za pripremu.

A evo recepta kako biste i vi isprobali omiljeni Lukin slatkiš, mada verujemo da svi već dobro znamo jer je jednostavan za pripremu.

Sastojci:

300 g Plazma keksa ili bezglutenskog keksa (za osobe na bezglutenskoj dijeti)

5 kašika mleka

180 g maslaca ili margarina

Beli fil

1 kom Ella sira (450 g)

1 krem fix

1 vanilin šećer

50 ml vode

1 želatin (10 g)

500 ml biljne pavlake (Meggle)

220 g šećera u prahu

Voćni fil

450 g crvenog voća (ja sam koristila maline i kupine)

100 ml vode

1 želatin (10 g)

50 ml vode za želatin

4 kašike šećera Instagram

Priprema:

Skuvati voće sa vodom i šećerom (oko 10 min). Jedan želatin ostaviti da nabubri 10 min. u vodi, istopiti ga (ne sme da provri) i dodati u voće koje ste skinuli sa vatre. Ostaviti da se ohladi.

Istopiti margarin ili maslac i umutiti mikserom sa mlevenim keksom i mlekom. Smesa će biti poprilično rastresita, pa je prstima ili valjkom za tu namenu utisnite u okrugli kalup (prečnika 26 cm).

Ostaviti da se stegne u frižideru dok mutite beli fil.

Umutiti slatku pavlaku i dodati krem fix. U tu smesu zatim dodajte sir, vanilin šećer i šećer u prahu. Želatin ostavite da nabubri oko 10 min. i zatim ga zagrejte tek toliko da se istopi (nikako da provri). Pomešati ga sa malo ove bele smese, a zatim dodati u beli fil i još jednom sve izmiksati. Beli fil utisnite u kalup preko plazme. Pazite da popunite ivice sa strane, kako vam ne bi ostale rupice kada skinete kalup.

Kada se crveni fil ohladi, rasporedite ga lagano preko belog fila.

Ostaviti čiz kejk u frižideru da odstoji u kalupu od 6 do 8 sati. Lagano nožem odvojite kolač od kalupa i to je to... Vaš čiz kejk je gotov!









