Luka Dudaš je čudo od deteta! Anđela Jovanović ponosno pokazala šta ume njen sin sa 11 meseci

Luka Dudaš uskoro će proslaviti prvi rođendan! Za tačno 26 dana, sin Anđele Jovanović i Mihaila Dudaša oduvaće prvu svećicu sa rođendanske torte.
Lepa glumica prvo dete donela je na svet u najvećoj tajnosti, pa smo za rođenje preslatkog dečaka saznali sa više od dve nedelje zakašnjenja kada je ponosni tata napravio veliku proslavu.
Tročlana porodica Dudaš uživa u njihovom porodičnom domu, vrele letnje dane proveli su na moru i na Zlatiboru kod bake Branke i deke Gagija na vikendici, a sa septembrom počele su i poslovne obaveze prvobitno tatine, a uskoro i mamine pa su se vratili u prestonicu.
Iako glumci nemaju fiksno porodiljsko odsustvo, Anđela se trudila da zaista uživa u prvim danima i mesecima sa bebom te je otkazala sve projekte na kojima je potencijalno trebalo da radi.
Juče se pohvalila prizorom iz njihovog stana, a ono što smo mogli da vidimo je zaista za svaku pohvalu. Luka Dudaš iako je pre četiri dana napunio 11 meseci već samostalno hoda.
Pročitajte Sin Anđele Jovanović i Mihaila Dudaša prvi put u javnosti, kamera ga obožava
Ponosna mama snimila je sina dok se kretao kroz dnevnu sobu bez ičije pomoći, a komentari poput onih "On je čudo od deteta", "Luka, svaka čast", nizali su se u Anđelinom inboksu.
Očigledno je da je povukao tatin sportski gen, te da je veoma spretan čim je tako rano prohodao, pa ko zna, možda jednog dana i nadmaši Mihaila po atletskim uspesima.
A o glumačkom talentu nećemo ni diskutovati, s obzirom da je rođen u porodici gde preovlađuju dramski geni i ljubav prema daskama koje život znače i filmskom kadru.
