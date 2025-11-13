Anđela Jovanović uživa u roditeljstvu: Luka je jedno divno i veoma veselo dete, zato smo mu dali dva nadimka

Sin Anđele Jovanović i Mihaila Dudaša ima zanimljive nadimke

Anđela Jovanović i bivši atletski as Mihail Dudaš od oktobra prošle godine uživaju u novom životnom poglavlju, kao roditelji. Nenad Babić

Ljubavna priča glumice i sportiste je Lukinim dolaskom dobila još nežniju dimenziju. Publika koja prati ovaj par na društvenim mrežama ima priliku da se uveri da je priroda ambijent u kom najradije borave. Upravo je to mesto koje redovno biraju za porodične trenutke i aktivnosti sa Lukom i njegovim vernim pratiocem.

Glumica i njen suprug sada već imaju roditeljski staž više od godinu dana s obzirom da je njihov mezimac proslavio prvi rođendan 6. oktobra, pa i te kako mogu da govore o svim izazovima koje im je nova životna uloga donela. Ćerka Gagija Jovanovića i Branke Pujić pre nekoliko dana gostovala je u jednom podkastu i govorila o roditeljstvu:

- Konačno sam razumela šta znači rečenica "Znam da ništa ne znam. Mislim da je Sokrat mislio zapravo na roditeljstvo. Taman kada misliš da si nešto naučio i znaš, na primer kako se on uspavljuje, u rukama, u kenguru, on promeni to i želi da ga samo spustiš u krevetac. Luka je divno dete, veselo dete, zovemo ga "Seljo veseljo i Badža", Miša, Dragan i ja imamo razne nadimke, bio je Badžica u jednom periodu zbog rukica koje je držao sav važan - rekla je mlada glumica.

Na Uskrs ove godine, Mihail je na Instagramu podelio fotografiju koja je oduševila pratioce. Dok tata u rukama drži malog Luku, uz njih i verni pas Miki, koji deluje kao ravnopravan član porodice. Na novoj objavi na društvenim mrežama, korgi je još jednom pokazao da uživa u šetnji šumom sa svojim vlasnicima, dok se ponosno brine o sigurnosti najmlađeg člana porodice Dudaš-Jovanović.

Screenshot Instagram/@_blejzmodesti/

Nekadašnji desetobojac sa širokim osmehom i štapom u ruci, spreman je da baci komad drveta svom četvoronožnom pratiocu, dok Luka budno prati sve oko sebe i netremice posmatra Mikija direktno u oči. Izgleda da Miki ne zaboravlja šta i ko mu je prioritet, čak ni kada je u pitanju njegova omiljena igra.

Sin Anđele Jovanović i Mihaila Dudaša i unuk glumačkog para Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić, Luka, rođen je u umetničko-sportskoj porodici koju krasi neobična toplina koja se najbolje vidi upravo kroz ovakve spontane fotografije. Dedinu kuću na Zlatiboru rado pesećuje dok uživa daleko od gradske gužve, u društvu porodice i naravno psa Mikija, koji je čini se neizostavan deo svake Lukine igre.

Ova objava na Instagramu nije samo porodična fotografija, već pričica o ljubavi, nežnosti i lepoti svakodnevice, u kojoj sin Anđele Jovanović i Mihaila Dudaša ima glavnu ulogu.





