Ana Bekuta za rođendan publici poklonila novi hit, koncert u Sava Centru okupio brojne poznate

Večeras se u Sava Centru održava koncert Ane Bekute, prvi od dva zakazana u nedavno renoviranoj Plavoj dvorani, a povod je jubilarnih 40 godina na javnoj sceni.

Osim toga legendarnoj pevačici danas je i rođendan, pa je ona poželela da divan dan provede na najlepši mogući način - sa porodicom, prijateljima i publikom koja je uz nju decenijama. Antonio Ahel ATA Images

Iako obično se za rođendan primaju pokloni, Ana je rešila da svojim fanovima pokloni novu pesmu. Publika koja se okuplja u foajeu prestižne koncertne dvorane večeras ima zadovoljstvo da premijerno čuje baladu „Znaš me ti“.

- Želela sam da ovo bude posebno veče i da oni koji dođu da slušaju pesme koje najviše vole dobiju na moj rođendan poklon od mene, i da to bude nova pesma. Pesma me je i dovela ovde gde sam danas pa je najbolje da novom pesmom nastavim do sledećih jubileja - kaže Ana Bekuta i dodaje:

-Verujem da će ova emotivna balada pronaći put do publike i da će svi razumeti o čemu pevam.

Posebno je interesantno da pesmu „Znaš me ti“ potpisuje Aleksandar Radulović Futa sa kojim Ana sarađuje nakon 10 godina diskografske pauze. Emotivne stihove koje vam prenosimo u celini napisala je Nadica Mutavdžić. Ova pesma je ujedno i najava novog muzičkog projekta koji Ana priprema poslednjih nekoliko meseci.

Muzička zvezda neposredno pre početka spektakla koji je pripremala tačno 365 dana, pozdravila je sve prisutne pripadnike sedme sile vidno raspoložena i srećna:

- Dobro vi meni došli, jednom u životu se događa 40 godina rada. Ponosna sam na to, na trajanje i na ovaj koncert večeras, koji se dešava posle 6 godina, nije me bilo ovde od 2019. godine. Ja sam maštala i priželjkivala ovaj koncert i dešava se upravo na moj rođendan.

Ovo je moja rođendanska želja bila oduvek. Ne mogu da verujem da sam tu, jer kada sam počinjala 1975. godine ništa nije ukazivalo da ću ovo dočekati, i da će se skupiti toliko pesama i publike. Ponosna sam na ovih 40 godina.

- Kao i u svakom poslu i ovaj ima svoje teške trenutke, ali i blistave, ti blistavi preklapaju teške. U svojoj 26. godini života sam rešila da se bavim muzikom, ali sam negde u glavi imala jednu liniju sa koje ne bih odstupila i sve vreme sam se trudila da idem tim putem, ostvarilo mi se sve. Presudne su bile pesme koje sam snimala, koje su mlade.

- Moja unuka Sonja mi je prva čestitala rođendan u ponoć. Godinu dana smo se spremali za ovaj koncert. Svi ovih 40 godina su se smenjivali žanrovi. "Ja nisam rođena da živim sama" - ta pesma mi je bila zvezda vodilja kroz karijeru, nisam od nje odstupala.

Anu su podržale brojne kolege poput Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, Željka Samardžića, Snežane Đurišić, Suzane Mančić, Branke Sovrlić.

