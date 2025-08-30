Posebna veza: Ana Bekuta priprema koncert, ovaj glumac joj je najveća podrška

Ana Bekuta već duži niz godina je član žirija “Zvezda Granda”, pa je publika svake nedelje mogla da je vidi na malim ekranima. Ipak, od smrti emotivnog partnera Milutina Mrkonjića pevačica se nije oglašavala u medijima. Antonio Ahel/ATA Images

Nedavno je, ipak, odlučila da to promeni, pa je krenula da daje intervjue i izjave.

Razlog je veliki solistički koncert koji je zakazala za 6. septembar u centru “Sava”. Kako su se karte odmah rasprodale, Ana je otvorila još jedan termin, 7. septembra. Povod za druženje sa publikom je značajan jubilej, 40 godina od objavljivanja prve ploče.

Pripreme su uveliko u toku, a pevačici u organizaciji koncerta pomaže glumac Milorad Miki Damjanović.

- Bila sam prošle godine na njegovoj predstavi, nekoliko dana posle toga smo popili kafu i pustila sam ga da mi kaže šta i kako je zamislio. Stvarno je to – to. Dao je sve od sebe, sjajan je glumac, udružili smo snage.

- Oduševljena sam kakav pristup ima, ne bih ništa da vam otkrivam, ne bi onda bilo iznenađenje. Uglavnom, između prve i poslednje pesme biće ispričan ceo moj život, to je tema – kazala je Ana za TV Prva.

Osim sličnih pogleda na umetnost, Anu i Mikija Damjanovića vezuje i poreklo. Naime, oboje su iz Priboja. Aleksandar Kovacevic

Kada smo u jednom intervjuu za HELLO! pitali glumca šta bi nam ljudi iz njegovog rodnog kraja rekli kada bi smo ih pitali za mišljenje o njemu, odgovorio je:

- Voleo bih da kažu da im donosim radost i da vide trud koji ulažem da Priboj ne ostane “crna rupa” na kulturnoj mapi Srbije.

Beskrajno je ponosan na svoju porodicu.

- Imam starijeg brata Dragana, koji je hirurg-onkolog u Užičkoj bolnici. Izuzetan je stručnjak. Ponosan sam na njega i njegovu decu, Petra i Novaka. Moj bratanac Petar je na Naučnoj olimpijadi u Amsterdamu osvojio bronzane medalje za fiziku i hemiju.









