Ana Ivanović posle razvoda ima ogroman povod za slavlje, na Instagramu poručila: Mnogo te volim!

Ana Ivanović posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera okrenula se sinovima, letnje dane provodila je uglavnom na primorju a u čuvanju i podizanju mališana najveća podrška oduvek joj je majka, Dragana.
Danas je poseban dan u životu nekadašnje teniserke. Njen oslonac, podrška, vetar u leđa i ruka koja je vodi kroz život danas proslavlja divan dan!
Za Draganu Ivanović je poznato da je žena koja drži do sebe i da izuzetno vodi računa o svom izgledu što smo nedavno imali prilike da vidimo kada su ona i Ana uživale na Majorci, gde je prelepa teniserka pazarila kuću davnih dana.
Ponosna baka koristi svaku priliku da se nađe ćerki i pomogne joj u odgajanju sinova, a Ana to i te kako ceni, pa često svojoj mami javno uputi reči zahvalnosti, što je i sada uradila.
Naime, Ana je za Draganin rođendan objavila fotografiju, a ispod nje ispisala je dirljive reči i time još jednom pokazala da je porodica broj jedan u njenom životu.
- Srećan rođendan najdivnijoj i najinspirativnijoj ženi na ovom svetu. Mnogo te volim!
Podsećanja radi, da je na bračni odnos sa bivšim fudbalerom definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika. Odlučili su i da starateljstvo bude podeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa sinovima.
- Emocija između Ane i Švajnija je nestala, ali ne i obaveze i poštovanje. Zbog dece su ostali u korektnim odnosima i nisu pravili dramu na društvenim mrežama. Rastali su se ljudski i civilizovano. Jasno je da je njihov razvod misterija, naročito zbog imovine koju poseduju.
Zbog ljubavi koju osećaju prema deci odlučili su da ono što su stekli u braku ostave svojim sinovima. Advokati su napravili ugovore i sve je obezbeđeno na najvišem nivou - priča izvor iz Srbije za pomenuti medij, koji je dobro upućen u život nekadašnje teniserke.
