Voditeljka Slađana Slavković-Jovanović 2021. godine, samo dve nedelje posle 47. rođendana, postala je majka. Porodila se 3. decembra u GAK „Narodni front“ i na svet donela dečaka koji je dobio ime Vuk.

‒ Zahvaljujući doktorki Vesni sve je prošlo baš kako treba. Dečkonja je krupna beba, izvesno na tatu, a ne na mamu. Vuk je rođen sa tri kilograma i šeststo grama i 52 centimetra i dobio je najvišu ocenu na rođenju. Trudnoća i porođaj bili su toliko lagodni da mi je prosto neprijatno da to naglašavam zbog svih mama koje se namuče dok ugledaju svoje bepče ‒ rekla je tada Slađana Slavković za „Blic“. Jovanka Bojković za Gloriju

Voditeljka i novinarka priznala je da Vukovo rođenje unelo prelepu energiju u njen i život njenog supruga.

‒ Mislim da tata još nije svestan šta ga je snašlo. On je lekar i nije iz sveta medija, pa ne želi da se eksponira, a ja njegovu želju poštujem.

Na pitanje kako se novopečena mama snašla u novoj ulozi voditeljka Slađana Slavković kroz osmeh odgovara:

‒ Često sam i ja kao novinar postavljala pitanje kakav je osećaj biti majka i gledala kako se sagovornice muče da daju odgovor. Sada i ja ne znam šta da kažem, a mislila sam da ću napisati esej kada se to desi. Verovatno su to neki osećaji za koje ne postoje prave reči.

Voditeljku koja je bila prepoznatljivo lice „BK“ televizije, „Avale“, „Prve“ i „B92“ gledaoci u poslednje uređuje kolažnu emisiju “Želim da ti kažem”. Na pitanje novinara Blica kako je uskladila poslovne i privatne obaveze Slađana je prošle godine iskreno priznala:

- Uz veliku pomoć baka, deke, tetke, kume i mojih kolega. Mislila sam da će to biti jednostavnije. Pre dve godine sam imala iluziju da kada rodiš dete, onda si sve završio. Ne, tek tada počinje (smeh). Mi smo sada u fazi kada je Vuk krenuo u vrtić. Svi oni koji su to prošli znaju kako izgleda - tri dana ide u vrtić, pa je bolestan dve do tri nedelje. Taman se vrati i ti se ponadaš, a onda se on ponovo razboli. Kolege su mi dosta izašle u susret. Poprilično radim od kuće, koliko god je to moguće da se završi posao. Često po dolasku na posao me pozovu iz vrtića, da hitno dođem. Jovanka Bojković za Gloriju

Neke važne stvari uvidela je tek pošto je na svet donela svoje dete.

- Kada sam odlazila na porodiljsko, rekla sam da se vraćam sa porođaja posle tri meseca, a onda sam molila ljude iz komisije da mi produžavaju odsustvo koliko god je moguće. Zapravo tek onda shvatite koliko je to preteška uloga. Moram sada da iskoristim priliku da se izvinim svim onim ženama koje su bile decenijama u redakcijama na nekim pozicijama, a pri tome su bile majke koje su dolazile na posao nakon neprospavanih noći. Ujutro kada mi stigne poruka da li se već spremam na posao ili sam još u krevetu, tačno znam da će neka mama da pusti poruku kako neće doći na posao jer joj je dete bolesno. I naravno, nikada nisam presrećna zbog toga i nemam razumevanja.

Dok se to ne oseti na svojoj koži i ne pređeš tu fazu, ne možeš da imaš razumevanje. Ja već razmišljam ko će da me zameni i ko će da odradi to što je potrebno. Sada me je sustiglo to sve isto, jer sada sam ja ta koja šalje poruke i ja koja dovodi druge u situaciju da moraju da se organizuju zbog mene. Shvatila sam šta je najteži posao na svetu iako sam mislila da nema težeg posla od mog. Ima i te kako - iskreno je priznala Slađana Slavković.









