Svi pričaju o vereničkom prstenu Tejlor Svift, fudbaler nije štedeo

27/08/2025

Tejlor Svift, jedna od najvećih muzičkih zvezda, potvrdila je veridbu sa NFL igračem Travisom Kelsijem. Par je na društvenim mrežama podelio set fotografija, nastalih u raskošnom cvetnom vrtu, a u opisu su stavili poruku: “Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj fizičkog će se venčati”.

Vest je u kratkom roku obišla svet, a preko 26 miliona obožavalaca označilo je da im se sviđa objava koji je pevačica ostavila na svojoj Instagram stranici.

Tejlor i Trevis su vezu započeli 2023, a da su zajedno potvrdili su u oktobru iste godine kada su se zajedno pojavili na after partiju popularne emisije “Saturday Night Live”.

Proteklih meseci Tejlor Svift je postala najverniji Travisov navijač, i redovno ga je bodrila sa tribina, dok je on pratio njene koncerte širom Amerike.

Tridesetšestogodišnji Travis Majkl Kelsi igrač je američkog fudbala, a zajedno sa svojim bratom Džejsonom vodei podkast New Heights, koji pokriva teme od fudbala do popularne kulture.

Sa druge strane, lepa kantautorka, poznata po svojim autobiografskim pesmama, nalazi se u samom vrhu po broju prodatih albuma. Zvanično je prva milijarderka kojoj je muzika glavni izvor prihoda.

Imajući sve to u vidu, ne čudi što je verenički prsten koji je zasijao na njenom prstu privukao najveću pažnju i “otvorio licitaciju” o njegovoj vrednosti.

Inače, 2022. godine “The Sun” je objavio da se Tejlor Svift tajno verila sa glumcem Džoom Alvinom. Ipak, do braka nije došlo.

 

 

