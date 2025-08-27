Svi pričaju o vereničkom prstenu Tejlor Svift, fudbaler nije štedeo

Tejlor Svift, jedna od najvećih muzičkih zvezda, potvrdila je veridbu sa NFL igračem Travisom Kelsijem. Par je na društvenim mrežama podelio set fotografija, nastalih u raskošnom cvetnom vrtu, a u opisu su stavili poruku: “Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj fizičkog će se venčati”.
Vest je u kratkom roku obišla svet, a preko 26 miliona obožavalaca označilo je da im se sviđa objava koji je pevačica ostavila na svojoj Instagram stranici.
Tejlor i Trevis su vezu započeli 2023, a da su zajedno potvrdili su u oktobru iste godine kada su se zajedno pojavili na after partiju popularne emisije “Saturday Night Live”.
Proteklih meseci Tejlor Svift je postala najverniji Travisov navijač, i redovno ga je bodrila sa tribina, dok je on pratio njene koncerte širom Amerike.
Tridesetšestogodišnji Travis Majkl Kelsi igrač je američkog fudbala, a zajedno sa svojim bratom Džejsonom vodei podkast New Heights, koji pokriva teme od fudbala do popularne kulture.
Sa druge strane, lepa kantautorka, poznata po svojim autobiografskim pesmama, nalazi se u samom vrhu po broju prodatih albuma. Zvanično je prva milijarderka kojoj je muzika glavni izvor prihoda.
Imajući sve to u vidu, ne čudi što je verenički prsten koji je zasijao na njenom prstu privukao najveću pažnju i “otvorio licitaciju” o njegovoj vrednosti.
Inače, 2022. godine “The Sun” je objavio da se Tejlor Svift tajno verila sa glumcem Džoom Alvinom. Ipak, do braka nije došlo.
