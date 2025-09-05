Tejlor Svift i Travis Kelsi: Kako je propala prosidba postala najromantičniji momenat godine

Kada Travis Kelsi planira prosidbu, ne pristaje na ništa obično. NFL zvezda je priznao da je u početku želeo da zaprosi Tejlor Svift na vodi.

Srećom, neko njemu blizak mu je na vreme šapnuo da to možda nije najsjajnija ideja. I bio je u pravu jer zato što je odustao od te ideje Tejlor Svift i Travis Kelsi imali su najlepšu prosidbu godine. Photo by David Eulitt/Getty Images

Jedan od producenata podkasta New Heights, koji je nedavno zaprosio devojku u okeanu, otkrio je sve muke kroz koje je prošao – od borbe sa strujom do držanja prstena iznad vode.

Travis je samo kratko dodao: „Upozorili su me. I hvala im na tome.”

Na kraju je izabrao čvrsto tlo pod nogama, i Tejlor poveo u romantičnu baštu punu cveća. Upravo tamo mu je rekla "da", a ceo trenutak su zabeležili na fotografijama koje su oduševile internet.

Njihova objava, sa opisom "Vaša profesorka engleskog i nastavnik fizičkog se venčavaju", pokupila je milione lajkova u rekordnom roku.

Na utakmici u Kansas Sitiju, Travis je prvi put javno nazvao Tajlor svojom verenicom pred saigračima. “I dalje mi srce preskoči kad to kažem," priznao je kroz osmeh.

Male signale koje nam život pošalje treba uvažiti na vreme, baš kao što su Tejlor Svift i Travis Kelsi učinili i tako dobili trenutak koji je obeležio njihov život ali i ulepšao živote širom sveta.









