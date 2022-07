Tejlor Svift se verila u tajnosti: Prvi put uslikana sa vereničkim prstenom! (foto)

Tejlor Svift se verila

Pevačica Tejlor Svift više od pet godina je u skladnoj vezi sa glumcem Džoom Alvinom, a prema pisanju lista "The Sun" par se verio.

Profimedia

Džo je navodno zaprosio Tejlor još pre nekoliko meseci, a o veridbi su obavestili samo najbliže prijatelje i članove porodice. Prema navodima pomenutih novina, Tejlor je verenički prsten dugo nosila samo iza zatvorenih vrata, želeći da sve drži u tajnosti, međutim sudeći po ovim fotografijama, izgleda da je tu odluku promenila.

- Tejlor i Džo su neverovatno srećni i jako zaljubljeni. Zapravo su vereni već nekoliko meseci, no to su rekli samo najužem krugu ljudi - doslovno samo porodicama i starim prijateljima u koje imaju poverenje. Svi su se zakleli da će držati to u tajnosti - navodi izvor.

Profimedia

Svoju ljubavnu priču pevačica i glumac su započeli 2017. godine, a godinu dana kasnije Tejlor je izjavila da misli da je baš on onaj pravi.