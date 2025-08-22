Halid Bešlić u lošem zdravstvenom stanju, otkazao koncert!

Halid Bešlić, koji će u novembru proslaviti 72. rođendan, jedan je od omiljenih pevača širom regiona. Njegove brojne hitove peva “i staro i mlado”, pa se čini da slava koju je stekao u bivšoj Jugoslaviji ne jenjava.

Nažalost publike, Halid je sada bio primoran da otkaže koncert, koji je imao u Gradačcu.

Do toga je došlo zbog zdravstvenih problema.

Turistička zajednica Gradačca na zvaničnoj Fejsbuk stranici objavila je saopštenje u kojem je navedeno šta se tačno dogodilo.

“Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za sredu, 27. 8. 2025, otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije. Menadžment popularnog pevača razume razočaranje njegove verne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti. U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspešniji oporavak i povratak na scenu i među publiku koju iskreno ceni i voli. Antonio Ahel/ATAImages

Nije precizirano zbog kojih zdravstvenih problema je koncert otkazan, ali poznato je da folk zvezda već duže vreme ima poteškoće sa zdravljem.

On je 2009. godine doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.









