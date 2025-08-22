Halid Bešlić hitno primljen u Urgentni centar!

Halid Bešlić hitno je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, piše Informer. Antonio Ahel/ATAImages

Ova vest stigla je nedugo nakon što je objavljeno da je pevač otkazao koncert koji je imao u Gradačcu.

Kako prenose mediji, Halid Bešlić se nalazi na odeljenju nefrologije.

Regionalna folk zvezda već duže vreme ima poteškoće sa zdravljem.

On je 2009. godine doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.









