Halid Bešlić hitno primljen u Urgentni centar!

Halid Bešlić hitno je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, piše Informer.
Ova vest stigla je nedugo nakon što je objavljeno da je pevač otkazao koncert koji je imao u Gradačcu.
Pročitajte Halid Bešlić u lošem zdravstvenom stanju, otkazao koncert!
Kako prenose mediji, Halid Bešlić se nalazi na odeljenju nefrologije.
Regionalna folk zvezda već duže vreme ima poteškoće sa zdravljem.
On je 2009. godine doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.
