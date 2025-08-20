Luka Dončić više od pola života voli ovu lepoticu: Anamarija biće sutra u prvom redu na utakmici

Luka Dončić sleteo je danas sa ostatkom slovenačke košarkaške reprezentacije u Beograd gde su ga saletele brojne dame. Ali, njegovo srce kuca samo za jednom lepoticom. Pardon, za dvema.
Luka Dončić već godinama uživa u ljubavi sa slovenačkom manekenkom i influenserom Anamarijom Goltes, koja je početkom decembra prethodne godine rodila devojčicu Gabrijelu.
Anamarija Goltes je godinu dana starija od Luke, rođena 1. maja 1998. godine u Zagorju ob Savi. Ona je najstarija ćerka Matjaša i Maje Bet Goltes. Njen otac je biznismen, majka medicinska sestra, a mlađa sestra Pia takođe se bavi manekenstvom i popularna je na društvenim mrežama.
Luka i Anamarija prošle godine proslavili su i prvu godišnjicu vereničkog staža. Luka je svoju devojku zaprosio 7. jula 2023. godine na Bledu. Simboličan datum, sedmi dan sedmog meseca jer upravo broj 77 nosi na dresu. Fotografije sa veridbe pogledajte OVDE.
Jednom prilikom otvorio je porodični album i na Instagramu objavio fotografiju koja je potpuno istopila srca njegovih brojnih pratilaca.
Luka Dončić znao je da je Anamarija ta
Luku Dončića upoznala je kada je imao 12 godina, a njihova romantična priča počela je u Hrvatskoj, tačnije tokom letnjeg kampa na Krku. Ona je ranije izjavila da ju je Dončić osvojio svojom vedrom energijom.
Postali su prijatelji i ubrzo se zaljubili jedno u drugo. Zvanično su u vezi od 2013. godine i od tada su nerazdvojni. Tokom karijere i veze, zajedno su slavili sva svoja dostignuća i prekretnice, suočavajući se sa raznim izazovima zbog veze na daljinu, tračeva i stalne medijske pažnje.
Anamarija je diplomirala je na Ekonomsko-poslovnoj školi Univerziteta u Ljubljani, smer marketing. Od detinjstva voli ples, kojim se bavila 10 godina dok nije odlučila da pređe na manekensku i fitnes karijeru. Godine 2016. osvojila je titulu Miss Earth Slovenije 2016, a iste godine je predstavljala svoju zemlju na izboru za Miss Earth na Filipinima.
Buduća supruga Luke Dončića 2018. godine preselila se u SAD gde je nastavila karijeru modela i otisnula se u fitnes i vellness vode. Takođe je pokrenula sopstvenu aplikaciju u kojoj deli svoje rutine vežbanja, planove ishrane i savete za zdravlje.
Par se nedavno iz Dalasa preselio u Los Anđeles.
