Podvarak, ćevapi i sarma su prevaziđeni, omiljeno jelo Bogdana Bogdanovića danas ćete spremati

Glavna tema evropskih ali i svetskih medija danima unazad svakako je Evrobasket koji uskoro počinje,a na kom je reprezentacija Srbije najveći favorit.

Mi najveće nade, osim u Nikolu Jokića, polažemo u kapitena, pa tako svakog dana saznajemo nešto novo o njima. Danas smo saznali koje je omiljeno jelo Bogdana Bogdanovića. Verovatno nikad ne biste pogodili. Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Čini se kao da je kapiten srpske reprezentacije 365 dana u godini u najvećoj formi jer njegovim košarkaškim bravurama oduševljava se ceo svet.

Zato je mnoge iznenadio podatak da je omiljeno jelo Bogdana Bogdanovića, ni manje ni više, nego srpski specijalitet - gurmanska pljeskavica.

Odgovarajući na razna pitanja koja su postavljali navijači, sportista je otkrio da bi upravo ljutkastu pljeskavicu mogao da jede do kraja života svakog dana.

Mnogi se nisu nadali ovakvom odgovoru, očekujući da će reći nešto laganije, zdravije, ono što je shodno da sportisti jedu kako bi održavali sjajnu formu.

Ipak, Bogdan je još jednom pokazao koliko sa obe noge stoji na zemlji i pored neverovatnog uspeha koji je postigao za svoje 32 godine, i da uživa u običnim, jednostavnim sitnicama koje život čine lepšim i lakšim. Dušan Milenković/ATAImages

Osim porodice i prijatelja, sigurni smo da se Bogdan svaki put raduje dolasku u Srbiju i Beograd upravo zbog toga što uvek može da jede ono što najviše voli.

Američki burgeri ipak ne mogu da zamene njeno visočanstvo, gurmansku pljeskavicu, priznaćete.









