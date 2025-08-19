Nakon Adila i Futa kazao šta misli o filmu “Nedelja”: Nastavak ne bi bio lep za gledanje

Aleksandar Radulović Futa oglasio se u javnosti nakon što je Adil Maksutović kritikovao film “Nedelja”, snimljen na osnovu životne priče Džeja Ramadanovskog.
Pevač je istakao da Džej nije realno prikazan u filmu, dok je kompozitor naveo da je njegova uloga bila vezana isključivo za muziku.
Pročitajte Džejov zet oštro o filmu “Nedelja” - Sve je pogrešno predstavljeno!
- Ja sam jedan od onih koji je, na molbu producenta učestvovao u stvaranju te priče. Moj zadatak bio je da muzički uobličim i povežem sve prethodno snimljene scene, koje nam je filmska ekipa poslala kao gotov proizvod, tako da veliki deo materijala nisam imao priliku da vidim – rekao je Futa, u razgovoru za “Informer”.
Govoreći o komenarima koji prate film “Nedelja” Aleksandar Radulović Futa je istakao:
- Film obuhvata period od samo 27 godina Džejovog života, jer se priča završava koncertom na Tašmajdanu 1991. godine. Možda je u filmu malo više tajminga pripalo ljudima iz Džejovog okruženja, konretno Džambi, ali razumem da su se scenarista i reditelj vodili idejom da naprave paralelu između života dva brata čiji su putevi išli u suprtonim smerovima. To je, u stvari, lajtmotiv cele priče – poručio je.
O eventualnom nastavku filma “Nedelja”, Futa ima jasan stav:
- Koliko je meni poznato, nastavka tog filma neće biti. Možda je to i bolje, jer, znajući po sebi, ne verujem da bi taj nastavak bio lep ni za gledanje, ni za snimanje,ni za porodicu, ni za njegove prijatelje – zaključio je.
