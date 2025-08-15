Svekrva Verice Rakočević o braku sina jedinca: Mužu nisam znala kako da kažem

Svekrva Verice Rakočević ovakav odnos ima sa snajom

Otkako su 2013. godine stupili u brak, Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević našli su se bezbroj puta na naslovnim stranama.

Iako je javnost umela da osuđuje to što je ugledna modna kreatorka 35 godina starija od svog izabranika, njihova ljubav odoleva svim iskušenjima.

Andreja Damnjanović

Veljkova majka Dušanka jednom prilikom je istakla da se nikada nije mešala u odnos sina i snaje.

‒ Dolazim ja sa posla, Veljko se vratio sa Zlatibora bez stvari. Ja ga pitam: „Veljko, gde su ti stvari“, a on kaže: „Ja se vraćam za Beograd“. Pitam ga zašto, on kaže: „Ja sam došao da ti kažem pre nego što se sazna i pre nego što novine počnu da pišu da sam u vezi sa Vericom.“ Ja sam tu zatečena.

Naravno, pričali smo o tome, ja mu kažem, ako je to ono što ti tražiš, da te neko razume, da ste se našli, da nekog voliš, onda u redu. Ako je nešto drugo, onda dobro razmisli. Spremna sam da novine pišu, da me na poslu pitaju, da me gledaju kada idem ulicom, a jesi li ti spreman na to da će tebi da se dešava to i još mnogo gore?

Rekao je da jeste, sutradan je otišao i tako je ta priča krenula ‒ ispričala je Dušanka u emisiji „Dok anđeli spavaju“ i otkrila da nije znala kako da to saopšti suprugu Lazaru, Veljkovom ocu, koji je do kraja života poštovao i voleo Vericu.

‒ Lazar je bio na Zlatiboru, ja nisam znala kako to da mu kažem, on nije zdrav čovek da mu saopštim tek tako. Međutim, osetio je da imam nešto da mu kažem. Rekla sam mu i on je odmah rekao: „Pa šta ima veze, to nije ništa.“ I jako je voleo Vericu. Uvek je stvarno bio prema njoj „gde si, snajo moja, šta radiš“, često je znao da je zove.

Znao je on njih da zove kada se ne javljaju, da vidi šta rade. Verica je, svi znamo, ko je i šta je, ja ne ulazim u njihov odnos, ne pitam, više nisam pitala od prvog puta, oni znaju. Kad su srećni, srećni su, kad nisu, ja ne znam i gotovo ‒ iskreno je rekla svekrva Verice Rakočević.

youtube printscreen

Da je odnos snaje i svekrve pun poštovanja i ljubavi govori i fotografija nastala na Svetog Nikolu koju je Veljko nedavno objavio na društvenim mrežama.

Podsetimo, Dušanka Kuzmančević od Verice je mlađa dve godine.









