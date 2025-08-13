Nikolija najavila EKSKLUZIVNO DRUŽENE SA FANOVIMA: Četvrtak 14. avgusta u Sava Centru, a one najbrže očekuju VELIKA IZNENAĐENJA

Prvi solistički koncert Nikolije, koji će se održati 29. avgusta na Tašmajdanu. Uoči spektakla, popularna pevačica odlučila je da obraduje svoje fanove i organizuje specijalan meet up.
Susret sa obožavaocima zakazan je za četvrtak od 14 časova u Efinity prodajnom mestu u Sava Centru. Nikolija će tom prilikom potpisivati ulaznice, fotografisati se sa fanovima i provesti vreme u razgovoru sa njima.
Očekuje vas jedinstvena prilika da uživo upoznate jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda i ponesete nezaboravne uspomene! A to nije sve – sve kupce ulaznica očekuje posebno iznenađenje!
Ulaznice za Nikolijin koncert 29. avgusta na stadionu Tašmajdan, dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene, Sava Centra i Doma omladine Beograda, u TC Rajićeva (I sprat) kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.
