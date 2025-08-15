Katja Gobeljić mamu prati u stopu, Katarina Grujić oduševila fotografijom sa ćerkom

Ovih dana Katarina Grujić sa ćerkom na crnogorskom primorju ne propušta priliku da spoji lepo i korisno.

Pevačica Katarina Grujić može se pohvaliti dobrom sezonom na crnogorskom primorju, gde vreme između nastupa provodi u društvu svoje najveće ljubavi - ćerke Katje. Njih dve su prave zvezde gde god se pojave, a najnovijom zajedničkom fotografijom pokazale su koliko im je dobro kada su zajedno. Ivan Vučićević

Iako leto za nju znači mnogo nastupa i profesionalnih obaveza, popularna pevačica pronašla je vreme da se opusti u jednoj od najluksuznijih destinacija na Jadranu.

Ovog puta, društvo joj pravi ćerka Katja, koja je očigledno mamina mala kopija. Katarina Grujić sa ćerkom objavila je fotografiju na Instagramu, na kojoj ne skidaju osmeh s lica.

Katja je u šortsu i majici sa likom Stitča, uz roze kroksice – razigrana i preslatka, dok je mama ovog puta pozirala u prugastoj letnjoj haljini na bratele, bez šminke, ali blistava kao uvek. Slika je dokaz koliko uživaju u svakom zajedničkom trenutku. Instagram/@katarinagrujic.doll

Podsetimo, pevačica je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem od 2. juna 2022, a nekoliko meseci pre svadbe, u decembru 2021, postali su roditelji male Katje. Od tada, Katja je centar njihovog sveta. Katarina ne krije da je ćerka njena najbolja drugarica, pa i najčešće društvo na putovanjima, šetnjama i, naravno, letovanjima.

Fanovi su oduševljeni njihovim zajedničkim trenucima, a oduševljenja pratilaca poput: "Katja je tvoja slika i prilika", "Mini diva", "Predivne" samo su neki od komentara ispod objava na kojima je Katarina Grujić sa ćerkom.









