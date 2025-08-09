Svekrva Katarine Grujić jasno rekla šta misli o snaji
Katarina Grujić pre četiri godine udala se za fudbalera Marka Gobeljića, sa kojim ima ćerku Katju.
Supružnici su neko vreme, zbog poslovnih obaveza, živeli na različitim adresama. Ili bolje rečeno u različitim državama. Dok je Marko nosi dres grčkog fudbalksog kluba Kifisija, pevačica je sa ćerkom bila u Beogradu, a porodica je koristila svaku priliku da bude na okupu.
Budući da od prošle sezone nastupa za OFK Beograd, sada je i organizacija zajedničkog života mnogo jednostavnija.
Naravno, neizostavan deo života su i njihovi roditelji, a atraktivna pevačica sada je otkrila kakav odnos ima sa svekrom i svekrvom.
- Ja sam najbolja snajka, za poželeti. Sto kažu moji svekar i svekrva, ne kažem to ja – izjavila je Katarina Grujić za Hype, pa otkrila i da je vična kućnim poslovima.
- Sve znam da skuvam. Lepo vodim računa o svom suprugu. Volim da čistim i spremam, ali ne zbog drugih, nego zbog sebe. Kad vidim ostavljenu čašu odmah ustajem, čistim i ribam.
