Svekrva Katarine Grujić jasno rekla šta misli o snaji

Katarina Grujić pre četiri godine udala se za fudbalera Marka Gobeljića, sa kojim ima ćerku Katju. Antonio Ahel/ATAImages

Supružnici su neko vreme, zbog poslovnih obaveza, živeli na različitim adresama. Ili bolje rečeno u različitim državama. Dok je Marko nosi dres grčkog fudbalksog kluba Kifisija, pevačica je sa ćerkom bila u Beogradu, a porodica je koristila svaku priliku da bude na okupu.

Budući da od prošle sezone nastupa za OFK Beograd, sada je i organizacija zajedničkog života mnogo jednostavnija.

Naravno, neizostavan deo života su i njihovi roditelji, a atraktivna pevačica sada je otkrila kakav odnos ima sa svekrom i svekrvom.

- Ja sam najbolja snajka, za poželeti. Sto kažu moji svekar i svekrva, ne kažem to ja – izjavila je Katarina Grujić za Hype, pa otkrila i da je vična kućnim poslovima.

- Sve znam da skuvam. Lepo vodim računa o svom suprugu. Volim da čistim i spremam, ali ne zbog drugih, nego zbog sebe. Kad vidim ostavljenu čašu odmah ustajem, čistim i ribam. Antonio Ahel/ATAImages









