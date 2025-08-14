Rođendan Jelene Karleuše samo što nije. Lavica od glave do pete 17. avgusta proslaviće svoj rođendan. Ako je suditi po fotografijama koje se šeruju po Instagramu, izgleda da će ove godine žurka biti u Dubaiju, gde pevačica boravi ovih dana.

Prošlog avgusta popularna JK rođendan je obeležila na otvorenom, a ćerke Atina i Nika bile su joj najveća podrška. Instagram Instagram

Iako je odavno zagazila u petu deceniju života Jelena nikad bolje nije izgledala. Figuru je dovela do savršenstva, pa mnogi komentarišu da ovako dobro nije izgledala ni sa 25 godina. A ako se pitate koliko će Jeca oduvati svećica sa torte, evo odgovora.

Mlađe je od Cece Ražnatović, ali ne mnogo. Ceca je 14. juna napunila 52 godine i to u krugu najmilijih, bez velikog slavlja i pompe. A da li će tako i JK 17. avgusta obeležiti svoj 47. rođendan ostaje da se vidi. Instagram screenshot









