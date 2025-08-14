Snežana Đurišić godinama unazad u skladnoj je vezi sa uglednim ginekologom Vanjom Miloševićem. Zanimljivo je da iako ga svi snaju i oslovljavaju sa Vanja, to uopšte nije pravo ime cenjenog doktora.

Snežanin partner se ne zove Vanja već Jovan. Malo ko zna da je to njegovo pravo ime jer ga već svi dugo zovu Vanja! Čak i njegovi prijatelji, ali i kolege ga oslovljavaju nadimkom, a ne imenom, a on se ne buni. Ata Images

- Tačno je da je moje pravo ime Jovan, a nadimak mi je Vanja od detinjstva. Jedino me majka zove imenom kada je ljuta na mene, a svi ostali nadimkom - potvrdio je doktor Milošević pre izvesnog vremena za Alo.

Sin Vanje Miloševića veoma liči na oca

Poznato je da i Snežana i Vanja iza sebe imaju brakove. Pevačica je ponosna majka troje dece, sina Marka i ćerki Teodore i Maje, dok je Vanja otac dva odrasla sina. Deca Vanje Miloševića javnosti nisu poznata, niti smo imali priliku gde da ih vidimo.

Ali kada je na društvenoj mreži "X" osvanula fotografija sa jednog porodičnog slavlja na kojoj se nalazi sin Vanje Miloševića komentari su odmah krenuli. Saša, složićete se, izuzetno liči na svog oca stasom. Jedno je sigurno da je izuzetno lep i šarmantan mladić. Snežana ga gleda kao svoje dete i u dobrim su odnosima. O čemu svedoči i pomenuta fotografija. instagram printscren









