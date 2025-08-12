Juče je u 89. godini preminula Gabi Novak. Sa njenim odlaskom kao da se i muzika stišala... Zauvek nas je napustila muzička diva koja je poslednja dva meseca provela u najvećoj boli koju jedna majka može da doživi. Posle voljenog supruga Arsena Dedića i sina jedinca Matije, juče smo ostali i bez nje. Preminula je u staračkom domu, sama, boreći se sa posledicama povrede kičme.
Biće sahranjena u najvećoj tajnosti, prenose hrvatski mediji. Živela je povučeno, mirno i dostojanstveno, tako je želela i da ode sa ovog sveta.
A o njenom životu uvek se tražila koja reč više. Volela je život, živela ga punim plućima. Udavala se čak tri puta i potvrdila da je treća sreća, njena je bio Arsen Dedić.
Gabi Novak pre Arsena nije bila srećna u ljubavi
Prvi put se udala sa samo 19 godina, ali je ljubav sa Borisom Debenjakom kratko trajala. Akademski slikar premininuo je 2014, u 87. godini života.
Njen drugi suprug bio je Stjepan Stipica Kalogjera. Iako je familija Kalogjera rodom sa Korčule, on je na svet došao u Beogradu, gde je njegov otac Niko tridesetih godina prošlog veka predavao geografiju i istoriju u jednoj beogradskoj gimnaziji.
Stipica je završio studije medicine, ali nije radio kao lekar. Muzika je bila i ostala na tronu negovih profesionalnih interesovanja. Počeci nekada popularnih festivala, kao što su Opatijski i Splitski, ujedno su i počeci njegovog profesionalnog puta.
Drugi brak okončala je 1970. godine, a nedugo nakon toga otpočela je romansu sa Arsenom Dedićem koji je i sam imao brak iza sebe i razveo se pet godina ranije.
- Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prethodnih partnera, postali smo ljubavnici, zatim roditelji našeg Matije, a mesec dana nakon njegovog rođenja i supružnici. Između nas se nikada nije dogodio nekakav grom, sve se polako odvijalo - ostale su zabeležene reči slavnog kantautora koji je preminuo 2015. godine piše Blic žena.
