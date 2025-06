Matija je drugo dete, Gabi i Arsen doživeli su najveću tragediju: Rekli su mi da je izgoreo

Iznenadna smrt hrvatskog muzičara Matije Dedića u 53. godini javnost čitavog regiona je ostavila u šoku. Bio je jedini sin istaknutih muzičara Gabi Novak i Arsena Dedića, čiju je inspirativnu ljubavnu bajku prekinula Arsenova smrt u avgustu 2015. godine.

Njihovu ljubavnu priču mnogi su smatrali jednom od najlepših na domaćoj sceni. Nikša Stipanićev/Profimedia

- Ne, nije bilo iznenada i odmah, sve je išlo polako, prošli smo put prijateljstva, bili smo jedno drugom brat i sestra i jednog dana oboje shvatili kako smo jedno drugom "namenjeni'' - govorio je Arsen.

Gabi Novak i Arsen Dedić su se sreli prvi put 1958. godine, u Zagrebu ispred televizijskog studija koji danas više ne postoji. U to vreme, Gabi je bila u svom drugom braku sa kompozitorom Stipicom Kalođerom.

Arsen je bio u braku s Vesnom, nećakom Antuna Gustava Matoša, s kojom je dobio ćerku Sandru. U braku su proveli svega tri godine, a oženio ju je dok je još bila studentkinja. Govorio je da je od te tri godine pola vremena zapravo proveo u vojsci, kao i da je to bio brak bez perspektive. Gabin brak trajao je do 1970., a Arsenov do 1965. godine.

Od prvog susreta, shvatili su da među njima postoji neka neraskidiva veza te su se počeli družiti. S vremenom su postali nerazdvojni, a njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti bilo je 1964. godine.

Tada su mediji saznali da par planira i venčanje koje se i dogodilo nakon rođenja sina Matije 1973. godine. Činjenica koja je manje poznata javnosti jest ta da je muzička diva pre porođaja imala jedan spontani pobačaj. Naime, neko ju je nazvao i rekao da je Arsen imao nesreću i da je izgoreo. Milan Maričić ATA images

- Taj je šok izazvao pobačaj, a kasnije se pristala udati za mene i rodio nam se Matija - ispričao je jednom Dedić.

Nakon što se Gabi razvela 1970. godine, odlučili su započeti zajednički život na koji se nitko od njih nije požalio uprkos mnogobrojnim nedaćama kroz koje su prošli, trajao je 42 godine, sve do Arsenove smrti.

Pevač je isticao da im je uvek bilo svejedno jesu li na dnu ili negde drugde, važno je da su u svemu bili zajedno. Najlepši period života proveo je s Gabi. Nakon njegove smrti u javnosti smo čuli iste reči od nje.

- Gabi mi je obećala da ce ostati uz mene do kraja - rekao je Arsen.

- Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god je bio. On je dobro znao da ce naći u meni ženu koja će ga podržavati do poslednjeg trenutka, koja će ga njegovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada izgovoriti nešto ružno - rekla je Gabi nakon Arsenove smrti.

Moglo bi se reći da je ključ njihovog uspješnog braka bio iskren i otvoren odnos.

- Možeš se posvađati i ne slagati, ali danas su mladi ljudi zajedno, dođe dete i eto razvedu se i svako ode svojim putem. Prvo moraš upoznati osobu, proći život, a ne zaleteti se u prvu ljubav.

Ljudi moraju duže biti zajedno kako bi se upoznali i donijeli neku odluku. Ostaneš u takvoj praznini života kad izgubiš supruga ili on ženu pa deca lunjaju, danas sam tu, sutra sam tamo, to je strašno ali to se sve više događa - rekla je jednom prilikom Gabi za InMagazin.

Goran Mehkek/Profimedia