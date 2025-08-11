Umrla Gabi Novak

Legendarna hrvatska pevačica Gabi Novak umrla je u 89. godini života, javlja Jutarnji.hr. Ova tužna vest dolazi samo dva meseca nakon što je preminuo i njen sin Matija Dedić u 53. godini života.
Gabi Novak bila je poznata hrvatska pop i jazz pevačica. Rođena je 8. jula 1936. godine u Berlinu, a detinjstvo je provela u Berlinu i na Hvaru. Nakon preseljenja u Zagreb, završila je Školu primenjene umetnosti, a zatim je radila kao crtač i scenograf u Zagreb filmu.
Pročitajte Sahranjen Matija Dedić, niko od kolega se nije pojavio, razlog će vas dodatno rastužiti
Poznata po svom jedinstvenom glasu i doprinosu hrvatskoj muzičkoj sceni, Gabi je uživala veliku slavu i kao supruga Arsena Dedića.
Poslednje dane života provela je u velikoj boli za sinom, čiju smrt nikako nije prihvatala. Vest da je Matija iznenada preminuo primila je u staračkom domu, gde je boravila.
- Bolesna sam, dobila sam neku prehladu pa ležim, ali lečim se, ide ka bolje. U domu sam jer ne želim opterećivati porodicu. Sklonila sam se u jedan centar u kojem mi je lepo i u kojem drugi brinu za mene. Moj Matija radi i putuje, snaja isto radi, unuka Lu studira. Šta ću, ja nemam neki veliki novac da idem u neko posebno lečilište. No, dobro sam, hodam. Biću tu još neko vreme i uskoro idem kući, tako da budite bez brige – rekla je pre dva meseca legendarna Gabi za Story.hr.
