Ugledni ginekolog i partner Snežane Đurišić Vanja Milošević često gostuje u našim brojnim emisijama, gde stalno podseća koliko je neophodno da žene odlaze na redovne ginekološke preglede. Osim što je preventiva važna, Vanja ističe da je ishrana od presudnog značaja za zdravlje.

Gostujući na Happy televiziji obratio se svim roditeljima, jer smatra da se navike u ishrani stiču još od malih nogu.

- Kada je neko od roditelja dao svom detetu bundevu ili tikvu? Da li vi znate da mi time hranimo svinje, bacamo ih, trule negde po njivama, a po svom sastavu imaju sve ono što jednom detetu treba. Neka se sada pitaju roditelji da li su na pijaci pogledali parče tikve koje se nudi ili ne daj bože celu kupili, ali su zato kupili četiri kilograma neke japanske jabuke - rekao je Vanja i poslao snažnu poruku svim roditeljima.

Zaista, kada ste poslednji put kupili tikvu ili budnevu?









