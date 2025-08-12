Porodična sreća Pirsa Brosnana: Sin Paris pokazao novog, neodoljivog člana porodice

Paris Brosnan, sin legendarnog Džejmsa Bonda, Pirsa Brosnana, i njegova dugogodišnja devojka, manekenka Aleks Li Ailon, ne skidaju osmeh sa lica jer je u njihov dom stigao novi član porodice. Preslatka fotografija ljubimca osvojila je srca fanova širom sveta.
Aleks je na društvenoj mreži Instagram podelila fotografiju šarmantog jazavičara, snimljenu u dvorištu luksuzne vile Pirsa i Kili Šaj Smit u Malibuu, vredne čak 100 miliona dolara.
Sin Pirsa Brosnana, Paris Beket, i Aleks su u maju obeležili šest godina veze. Tom prilikom, Paris je na Instagramu objavio niz zajedničkih fotografija iz proteklih godina, uz emotivnu poruku: „Šest godina ljubavi prema tebi; hvala ti što si uvek uz mene.“
Njihovo poslednje zajedničko pojavljivanje bilo je u julu na otvaranju Parisove umetničke izložbe u Minhenu, gde su zablistali u uparenim crno-belim kombinacijama.
Uz fotografiju njihove ljubimice Aleks je napisala: „Najnoviji član naše male porodice. Gospođica Arlo.“
Paris i njegov brat Dilan nedavno su debitovali u svetu glume, i to u vestern filmu u kojem glavnu ulogu igra njihov otac Pirs Brosnan, uz Semjuela L. Džeksona.
Paris je priznao da mu je to iskustvo otvorilo vrata ka daljoj glumačkoj karijeri: „Shvatio sam da volim glumu i želim da nastavim u tom pravcu.“
Dilan Tomas je rekao da mu je vreme provedeno sa ocem i bratom na setu ostalo u najlepšem sećanju, koje će, siguran je, pamtiti zauvek.
Sa novim ljubimcem u porodici, Paris i Aleks ispisuju novo uzbudljivo poglavlje svog zajedničkog života. A sudeći po toplim fotografijama koje postavljaju, jasno je da ljubav i sreća u domu Pirsa Brosnana samo rastu.
