Vređali je najstrašnije: Supruga Pirsa Brosnana smršala 45 kilograma i ućutkala svet

Supruga Pirsa Brosnana izgubila kilograme

Legendarni glumac Pirs Brosnan već tri decenije uživa u ljubavi sa svojom izabranicom Kili Šej Smit, sa kojom ima sinove Dilana Tomasa i Parisa Beketa, koji su sada već odrasli momci.

- Našao sam sjajnu ženu u Kili Smit. Da sam tražio milion puta, ne bih našao tako dobru - rekao je jednom prilikom glumac za People.

Profimedia

Kako su više puta pričali u intervjuima, tajna srećnog braka leži u određenim stvarima.

- Rešavanje problema iz dana u godinu, godinu za godinom, sviđanje jedno drugom, slaganje jedno s drugim - rekao je Brosnan, dok je Keli priznala da je to što su „najbolji prijatelji“ presudno za dobro funkcionisanje.

Ipak, supruga slavnog glumca često je na meti zluradih komentara zbog svojih kilograma, a nedavno se u javnosti pojavila informacija da je prelepa Keli izgubila čak 45 kilograma.

Kako su mediji ranije pisali, supruga Pirs Brosnana na težini je počela da dobija nakon rođenja dece, a uzrok je najverovatnije hormosnski dizbalans, prenosi Marie Claire.





Prema različitim izveštajima koji kruže internetom (recimo na „Stylecraze“) Šajova se odlučila da smrša upravo motivisana Brosnanovom željom da prihvati zdraviji način života.

Smršala supruga Pirsa Brosnana

Iako su faktori kao što su ishrana i način života verovatno igrali značajnu ulogu u njenim naporima da izgubi težinu, čini se da je primarni faktor bio hormonski disbalans uzrokovan trudnoćom.

Sada, sudeći prema objavljenim fotografijama Kili je doživela pravu transformaciju i evidentno je da je izgubila dosta kilograma.

Iako su informacije o njenim kilogramima prilično ograničene, navodno je imala oko 135 kilograma, a smršala je neverovatnih 45 kilograma, prenosi fresherslive.com.

Njeno putovanje služi kao svedočanstvo o odlučnosti koja je potrebna za postizanje ličnih ciljeva i dobrog zdravlja.

Važno je napomenuti da su putovanja mršavljenja jedinstvena za svakog pojedinca.

Uvek se preporučuje da se konsultujete sa lekarima i stručnjacima kada krenete na put gubitka težine kako biste bili sigurni da je to učinjeno na bezbedan i zdrav način.