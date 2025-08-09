Rafael Nadal dobio drugog sina: Posle Rafaela Nadala mlađeg, stigao i ...

Rafael Nadal i njegova supruga Marija Ćiska Pereljo po drugi put su postali roditelji.

Slavni teniser pre tri godine dobio je sina, koji je poneo ime po njemu – Rafael Nadal mlađi.

Za mlađeg sina izabrali su popularno špansko ime Mikel. Ipak, u njihovom slučaju izbor imena ima posebnu simboliku, budući da se tako zvao Marijin otac koji je nedavno preminuo.

Rafael Nadal i njegova supruga u aprilu su potvrdili da će porodica postati brojnija za još jednog člana, ali se nisu previše eksponirali u medijima. Profimedia

Nekadašnji teniski šampion prvi put je viđen u Marijinom društvu još 2006. godine, ali su se venčali tek 13 godina kasnije, 2019. godine. Nadal je poznat po tome što ne želi da otkriva detalje svog privatnog života, a njegova supruga retko kad se pojavljuje u javnosti.

Marija Ćiska diplomirala je ekonomiju, bavi se osiguranjem, a baš kao i Jelena Đoković direktorka je humanitarne fondacije, osnovane pre više od jedne decenije, koja nosi ime Rafaela Nadala.









