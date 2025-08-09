Naslednica! Ćerka Svetozara Cvetkovića i Jelene Đokić upisala glumu

Ćerka Svetozara Cvetkovića i Jelene Đokić, Klara, upisala je glumu. Ona će, tako, nastaviti umetničkim stopama svojih roditelja, izuzetno cenjenih u glumačkoj profesiji.

Na Instagram profilu “Glumačke klase” objavljena je rang lista sa prijemnog ispita, a među primljenim kandidatima je i Klara Cvetković, koja je zauzela visoko peto mesto.

Ona je, inače, u junu proslavila 18. rođendan. I

Iako i Svetozar i Jelena retko govre o privatnosti i najbližim članovima porodice, povodom ćerkinog velikog dana podelili su nekoliko fotografija iz porodičnog albuma.

Glumačko – bračni par od 2022. godine više nije zajedno, a tokom braka su osim ćerke dobili i sina Luku. Instagram

Svetozar Cvetković iz prvog braka ima ćerku Deu, koja je po profesiji istoričar umetnosti i nikada se nije eksponirala u javnosti.

- Ona je u tom dobu da ne možete ni na šta da je upozorite. Toliko zna da ja ne mogu da pretpostavim koliko zna za sve vrste umetnosti. Radi na fakultetu kao asistent. Nekada sam nem na sve što uradi i svaka joj čast. Prošlo je vreme saveta - istakao je ponosni otac gostujući u emisiji "Sceniranje".









