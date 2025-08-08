Ja sam gospodarica prstenova! Karleuša otkrila koliko puta je bila verena, broj je dvocifren

Jelena Karleuša i Bojan Karić drže neslavan rekord na estradnoj sceni, jer su se u martu 2005. godine razveli posle samo šest meseci braka. U javnosti se dugo spekulisalo o razlozima kraha ljubavi, ali bivši supružnici nikada nisu otvoreno govorili o toj temi.

Pevačica je drugi put izgovorila sudbonosno “da” fudbaleru Dušku Tošiću, na spektakularnoj svadbi organizovanoj 2008. godine. Dobili su dve ćerke, a brak je zvanično okončan prošle godine.

Ljubavni život muzičke zvezde uvek je privlačio pažnju, a u fokusu se našao proteklih meseci, kada se proneo glas da je u vezi sa 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem.

Jelena Karleuša je, sada, u intervjuu za SCANDAL otkrila i neke malo poznate detalje vezane za njenu emotivnu prošlost.

- Neverovatna stvar je da je svaki muškarac koji me je ikada dodirnuo želeo i da me oženi. Apsolutno svaki! Ja sam gospodarica prstenova jer je mene svaki od njih verio, svaki mi je kupio prsten. Posle mi raskinemo, a ja prsten zadržim. Antonio Ahel/ATAImages

Odgovarajući na pitanje koliko puta je bila verena, rekla je:

- Imam najmanje petnaest vereničkih prstenova, od toga tri od Bojana. Uzmem prsten, pa u međuvremenu, dok sam sa nekim u vezi, ja i raskinem. Posle se opet verimo i tako. Ali svaki muškarac sa kojim sam bila verio me je. Ja sam gospodarica vereničkih prstenova.

Poslednji put je, kaže, bila verena pre nekoliko meseci i to za muškarca čiji identitet nije želela da otkrije. Samo je potvrdila da je “naš čovek”. U međuvremenu su se posvađali i raskinuli, a bivši verenik je “blokiran”.

Uzimam vereničko prstenje, raskidam, blokiram i tako u krug ceo život – zaključila je Jelena Karleuša u razgovoru za SCANDAL.

Antonio Ahel/ATAImages









