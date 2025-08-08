Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Kad mi ona kaže “Super si Goco”, znam daje tako! Unuka Goce Lazarević baki je najveća podrška

Kad mi ona kaže “Super si Goco”, znam daje tako! Unuka Goce Lazarević baki je najveća podrška

Autor: | 08/08/2025

0

Unuka Goce Lazarević baki je najveća podrška

Goca Lazarević osim fantastičnim glasom i dugogodišnjom karijerom, može da se pohvali i svojom decom, ali i životnom energijom.

U martu je proslavila 71. rođendan, ali malo ko bi to mogao i da pretpostavi na osnovu njenog fizičkog izgleda.

Ona sama priznaje da voli da se obuče atraktivno, pa i da ponese mini haljinu, a za mišljenje uvek pita unuku Dunju.

Pročitajte Zavirite u prelepu kuću Goce Lazarević - Stilski nameštaj sama je birala, a brojna ogledala imaju posebno značenje (foto)

Kako kaže, ćerka često ne deli njeno mišljenje, ali zato joj je unuka najveća podrška i saveznik.

- Ja kad obučem mini, stanem ispred unuke da proverim kako mi stoji. Kažem joj: “Dunja, pogledaj me, ali nemoj da mi laskaš. Da li misliš da sam preterala, da li ti izgledam banalno – kazala je Goca, pa pojasnila:

- Nisam učiteljica, bavim se javnim poslom i bez obzira na godine volim da se doteram. Kad me unuka pogleda i kaže “Super si Goco”, ja znam da sam super. Ćerka ne deli moje mišljenje, ona je drugačija od mene.

Antonio Ahel/ATAImages

 

Gordana Goca Lazarević, iz braka sa kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom ima dvoje dece, sina Miloša i ćerku Mariju. Niko od njene porodice se ne eksponira u javnosti, a unuku Dunju imali smo priliku da vidimo kada je slavila punoletstvo.

Tada je Goca pozirala sa unukom, ali joj je i zapevala na veselju.

- Moja najdraža unuka Dunja. Dobro došla u svet odraslih. Volim te najviše na svetu – poručla je ponosna baka.

Instagram/gocalazarevic_official

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović A.H./ATAImages
Tagovi: goca lazarević Gordana Goca Lazarević unuka goce lazarević unuka

Pročitajte još

Najnovije vesti