Kad mi ona kaže “Super si Goco”, znam daje tako! Unuka Goce Lazarević baki je najveća podrška

Unuka Goce Lazarević baki je najveća podrška

Goca Lazarević osim fantastičnim glasom i dugogodišnjom karijerom, može da se pohvali i svojom decom, ali i životnom energijom.

U martu je proslavila 71. rođendan, ali malo ko bi to mogao i da pretpostavi na osnovu njenog fizičkog izgleda.

Ona sama priznaje da voli da se obuče atraktivno, pa i da ponese mini haljinu, a za mišljenje uvek pita unuku Dunju.

Kako kaže, ćerka često ne deli njeno mišljenje, ali zato joj je unuka najveća podrška i saveznik.

- Ja kad obučem mini, stanem ispred unuke da proverim kako mi stoji. Kažem joj: “Dunja, pogledaj me, ali nemoj da mi laskaš. Da li misliš da sam preterala, da li ti izgledam banalno – kazala je Goca, pa pojasnila:

- Nisam učiteljica, bavim se javnim poslom i bez obzira na godine volim da se doteram. Kad me unuka pogleda i kaže “Super si Goco”, ja znam da sam super. Ćerka ne deli moje mišljenje, ona je drugačija od mene. Antonio Ahel/ATAImages

Gordana Goca Lazarević, iz braka sa kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom ima dvoje dece, sina Miloša i ćerku Mariju. Niko od njene porodice se ne eksponira u javnosti, a unuku Dunju imali smo priliku da vidimo kada je slavila punoletstvo.

Tada je Goca pozirala sa unukom, ali joj je i zapevala na veselju.

- Moja najdraža unuka Dunja. Dobro došla u svet odraslih. Volim te najviše na svetu – poručla je ponosna baka. Instagram/gocalazarevic_official









