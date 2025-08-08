Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Dženan Lončarević ima četiri naslednika, za sinove je izabrao imena koja se retko čuju

Dženan Lončarević ima četiri naslednika, za sinove je izabrao imena koja se retko čuju

Autor: | 08/08/2025

0

Dženan Lončarević godinama unazad jedan je od najtraženijih pevača na našoj muzičkoj sceni.

Iako poznat po tome što retko daje intervjue, i još ređe priča o privatnom životu, na jednom od koncerata u MTS dvorani na sceni su mu se pridružili i sinovi. To je bila nesvakidašnja prilika da njegovi brojni fanovi vide deo deo porodice.

Pročitajte Duet sa koleginicom? Ni sa jednom više! Dženan jasan: Nije se udostojila ni da mi odgovori

Dženan Lončarević iza sebe ima dugogodišnji brak u kojem je sa suprugom Samirom dobio dva sina. Nakon razvoda, sa novom izabranicom Milicom, dobio je još dva dečaka.

O tome zašto nikada ne govori o privatnom životu, muzička zvezda ima jasan stav:

- Zato što je privatan. Ljude zanima moja muzika i tako treba da ostane.

Dimitrije Nikolic / ATAImages

 

Ipak, jednom prilikom napravio je izuzetak. Za crnogorsku televiziju E kazao je koju reč više o svojoj porodici.

- U našoj familiji mislim da nema niko da ne zna da peva. To smo nekako povukli, ja od oca i majke, a ostali od dede i nane.

- Denis i Daris su moji sinovi, stariji. Imam još dvojicu. Denis ima apsolutni sluh, muzički je potkovan, zna svašta da svira. Daris je zavodnik. Jako sam ponosan na njih – istakao je, i ujedno otkrio pomalo neobična imena koje je izabrao za decu.

Imena mlađih dečaka, koje ima sa suprugom Milicom, nije obelodanio u javnosti.

Milos Tesic ATA Images / Instagram printscreen

 

 

 



 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Redakcija Dimitrije Nikolic / ATAImages

Slične Vesti

Tagovi: dženan lončarević sinovi dženana lončarevića sinovi imena dece

Pročitajte još

Najnovije vesti