Dženan Lončarević ima četiri naslednika, za sinove je izabrao imena koja se retko čuju

Dženan Lončarević godinama unazad jedan je od najtraženijih pevača na našoj muzičkoj sceni.
Iako poznat po tome što retko daje intervjue, i još ređe priča o privatnom životu, na jednom od koncerata u MTS dvorani na sceni su mu se pridružili i sinovi. To je bila nesvakidašnja prilika da njegovi brojni fanovi vide deo deo porodice.
Pročitajte Duet sa koleginicom? Ni sa jednom više! Dženan jasan: Nije se udostojila ni da mi odgovori
Dženan Lončarević iza sebe ima dugogodišnji brak u kojem je sa suprugom Samirom dobio dva sina. Nakon razvoda, sa novom izabranicom Milicom, dobio je još dva dečaka.
O tome zašto nikada ne govori o privatnom životu, muzička zvezda ima jasan stav:
- Zato što je privatan. Ljude zanima moja muzika i tako treba da ostane.
Ipak, jednom prilikom napravio je izuzetak. Za crnogorsku televiziju E kazao je koju reč više o svojoj porodici.
- U našoj familiji mislim da nema niko da ne zna da peva. To smo nekako povukli, ja od oca i majke, a ostali od dede i nane.
- Denis i Daris su moji sinovi, stariji. Imam još dvojicu. Denis ima apsolutni sluh, muzički je potkovan, zna svašta da svira. Daris je zavodnik. Jako sam ponosan na njih – istakao je, i ujedno otkrio pomalo neobična imena koje je izabrao za decu.
Imena mlađih dečaka, koje ima sa suprugom Milicom, nije obelodanio u javnosti.
