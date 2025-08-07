Sada je transfer završen?! Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama, najbolji honorar ikada dobija

Jelena Karleuša u "Pinkovim Zvezdama"? Priznaćete, u prvi mah zvuči nemoguće, ali po svemu sudeći čuda se ostvaruju, pa ćemo pop divu od jeseni gledati na ružičastoj televiziji.

Iako se nedeljama unazad spekuliše da će upravo ona sesti u stolicu žirija pomenutog muzičkog takmičenja, pevačica je nedavno u medijima to oštro demantovala. Izgleda da se od tada do sad nešto suštinski promenilo. Antonio Anhel / Ata images

Naime, kako prenosi "Kurir", velika je verovatnoća da će Jelena Karleuša od jeseni biti najveća zvezda i pojačanje u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a zasad se ova informacija krije od medija u najvećoj tajnosti.

Prema pričama naših izvora, Jelena je u utorak oko podne bila u zgradi Pinka na razgovoru sa produkcijom, a sudeći po njenom osmehu i dobrom raspoloženju po izlasku, gotovo je izvesno da je dogovor postignut.

- Jelenin povratak na Pink televiziju i njeno učestvovanje u projektu "Pinkove zvezde" bila bi medijska bomba decenije. Svi znaju koliko se ona dobro godinama snalazila kao članica žirija u "Zvezdama Granda" i koliko su narodu nedostajale njene opaske i komentari takmičarima.

Iako se već neko vreme Jelenino ime spominjalo po kuloarima kao jedno od potencijalnih izbora Željka Mitrovića za žiri, ona je u jednom momentu to ipak demantovala, tvrdeći da to nije istina jer je zabranjena na Pinku, ali i da je u odličnim odnosima sa njenim vlasnikom. Ipak, do velike promene je došlo za svega nekoliko dana i JK je u utorak oko podne bila na razgovoru s produkcijom u zgradi Pinka - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Ugovor još nije zvanično potpisan, ali je gotovo sigurno da ćemo Jelenu gledati u "Pinkovim zvezdama" od jeseni. Logično je da su Karleuši ponuđeni najbolji uslovi i honorar, ali to njoj nikad nije bilo presudno, pa tako ni sad.

Za nekoliko dana će sve biti mnogo jasnije. Možete li da zamislite taj šou-program i da se Jelena ponovo nađe u crvenim stolicama pored Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca, koji su već potpisali ugovore?

Još kad se tu doda Zorica Brunclik, koja je godina na ratnoj nozi sa JK, kao i Tea Tairović, čije se ime pominje u medijima kao moguća članica žirija, a koja takođe nije u dobrim odnosima s njom, pa Desingerica... To već pršti u najavi i gotovo je sigurno da će se piplmetri usijati - zaključio je sagovornik za pomenuti medij.

Ivan Vučićević

Takođe, Jelena i Željko pre nekoliko dana potvrdili su saradnju na Instagramu, što je odmah pokrenulo spekulacije da bi ona mogla biti nova članica žirija u "Pinkovim zvezdama".

Vlasnik televizije Pink pokrenuo je novi projekat - Pink AI. Kako je sam istakao, ovaj poduhvat doživljava kao veliku ličnu pobedu. U pitanju je veštačka inteligencija koju će, barem za sada, koristiti isključivo za potrebe svoje medijske kuće.

Ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste činjenica da je Mitrović promotivni video realizovao u saradnji s Jelenom, koju je i tagovao, što je odmah podgrejalo brojne spekulacije o mogućoj saradnji.

- JK i Mitrović... Na pomolu nova velika saradnja. On joj je i za spot "Karly bi*ch" pozajmio svoj avion - glasio je jedan od komentara.









